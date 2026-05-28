Congo-Kinshasa: Ebola - L'ECC mobilise pour le respect des mesures barrières contre l'épidémie à Bunia

L'Eglise du Christ au Congo (ECC) sensibilise contre l'épidémie d'Ebola dans la ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri.

Lors d'une communication à la presse mercredi 27 mai, Mgr Théodore Katembo, président provincial de l'ECC, rapporte que des points de lavage des mains sont mis en place devant les lieux de culte.

Il insiste en disant que la distanciation sociale devra désormais être respectée à travers la ville.

Ce prélat protestant rappelle également sur le respect strict l'imposition des mains sur les fidèles sous peine d'attraper le virus à ou encore de contaminer les autres membres de l'église.

Mgr Théodore Katembo affirme qu'en respectant toutes les mesures et en faisant des formations pour l'accueil des fidèles, le virus pourra être contenu :

« Nous avons dit qu'à l'église, on doit trouver des points de lavage de mains au savon et bien des gels hydro alcooliques pour désinfecter les mains. Nous avons découragé le système de prière avec une position des mains puisque quand vous posez les mains, sachez très bien que vous allez quitter avec cette sueur entre vos mains. C'est de cette façon que nous allons vaincre cette maladie ».