Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi annonce une allocation annuelle de 2 millions USD pour le transport des clubs engagés aux championnats

Le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé l'octroi d'un budget annuel de 2 millions de dollars destiné à couvrir les frais de déplacement des équipes participant au championnat national.

Cette déclaration a été faite le mercredi 27 mai à Kinshasa, lors d'un entretien avec le nouveau comité de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Au-delà de cet appui financier, le Président de la République a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir toutes les initiatives visant à moderniser et développer le football congolais. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de collaboration entre les autorités publiques et la FECOFA pour relancer le football national.

Plusieurs autres dossiers ont été abordés concernant l'avenir du football en RDC. Face au Chef de l'État, le comité nouvellement élu a dressé un état des lieux des principales difficultés freinant l'essor du football congolais, parmi lesquelles :

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Problèmes logistiques, notamment le transport des clubs engagés dans les compétitions nationales

Insécurité dans les stades, devenue une préoccupation majeure lors des rencontres

Développement insuffisant des ligues locales

Manque d'infrastructures adaptées, notamment la nécessité d'un grand centre sportif dédié à la formation des jeunes

Pour y remédier, le comité Mosengo a mis en avant un ambitieux projet de construction d'un centre sportif moderne, destiné à encadrer et former les talents émergents du pays.

Dans le cadre des mesures concrètes envisagées, Véron Mosengo-Omba a également annoncé l'organisation prochaine d'un grand séminaire sur la sécurité dans les stades et autour des événements sportifs. Cette initiative, menée en collaboration avec les services de sécurité de l'État, vise à instaurer un climat serein pour les joueurs, officiels et supporters.

Par ailleurs, l'accent a été mis sur le développement du sport scolaire, considéré comme un levier essentiel pour la détection précoce des jeunes talents. Une vision qui a particulièrement séduit le Président de la République.

A l'issue de l'audience, le comité dirigé par Véron Mosengo s'est déclaré satisfait et confiant quant à l'avenir du football en RDC. Le président de la FECOFA, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), a réitéré sa volonté de mettre en oeuvre un programme fondé sur la transparence, la crédibilité et le développement durable du football congolais.