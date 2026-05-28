Angola: João Lourenço en visite de travail de 48 heures dans la province de Zaire

Mbanza Kongo — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, est arrivé ce mercredi dans la province du Zaire pour une visite de travail de 48 heures.

À l'aéroport local, le Président de la République a été accueilli par le gouverneur provincial du Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, ainsi que par plusieurs responsables de l'appareil d'État.

Au cours de son séjour dans la province, João Lourenço présidera jeudi la première réunion ordinaire du Conseil de gouvernance locale et visitera ce mercredi les travaux du futur aéroport ainsi que l'hôpital général de Mbanza Kongo, établissement hospitalier d'une capacité de 290 lits.

Située à la périphérie de la ville, cette infrastructure hospitalière de niveau tertiaire disposera de quatre blocs opératoires, de six services d'hospitalisation et d'unités spécialisées en physiothérapie, hémodialyse, imagerie médicale, soins néonataux, pédiatrie, maternité et diagnostic thérapeutique.

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L'établissement couvre une superficie de 27.000 mètres carrés et représente un investissement estimé à 87,850 millions de dollars américains.

Les travaux, qui ont permis la création d'un millier d'emplois, ont été lancés en 2014 avant d'être relancés en juin 2022. Leur achèvement est prévu dans un délai de quinze mois.

Le premier étage sera consacré aux consultations externes et comprendra des salles d'endoscopie, des services d'hospitalisation en médecine interne, une maternité, des espaces administratifs, des archives médicales, un service de statistiques ainsi qu'un auditorium.

Le deuxième étage abritera le bloc opératoire, la centrale de stérilisation, les services d'hospitalisation chirurgicale, l'unité de soins intensifs pour adultes et le service d'orthopédie.

L'hôpital comprendra également des bâtiments annexes destinés à la blanchisserie, à la cuisine et au réfectoire, aux vestiaires du personnel, à la gestion immobilière et biomédicale, à la morgue, au traitement des déchets, à la station de traitement des eaux, au poste de garde ainsi qu'à la sous-station électrique.

La province du Zaire couvre une superficie de 40.130 kilomètres carrés et compte environ 682.258 habitants.