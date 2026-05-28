Angola: Le ministère de l'Industrie met en avant les avancées des réformes économiques

Luanda — Les progrès réalisés dans les réformes économiques, la modernisation institutionnelle et l'amélioration continue du climat des affaires en Angola ont été mis en avant mardi à Luanda par la directrice des Ressources humaines du ministère de l'Industrie et du Commerce (MINDCOM), Carmen Ngola.

S'exprimant à l'ouverture du Séminaire sur le Mécanisme d'examen de la politique commerciale et la transparence, au nom de la secrétaire d'État au Commerce, Augusta Fortes, la responsable a souligné qu'il s'agissait d'une opportunité stratégique de mettre en évidence les avancées enregistrées en vue de la facilitation des échanges.

Carmen Ngola a indiqué que ce processus réaffirme l'engagement ferme de l'Exécutif angolais en faveur des principes du commerce international fondé sur des règles de transparence, de coopération multilatérale et d'intégration progressive de l'économie angolaise aux marchés régionaux et internationaux.

Elle a réitéré la volonté du ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que du gouvernement angolais de poursuivre un travail coordonné avec les partenaires nationaux et internationaux afin de renforcer les capacités techniques, institutionnelles et opérationnelles des cadres nationaux dans les domaines liés au commerce international.

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Pour sa part, le directeur de la Direction nationale de l'intégration et du développement économique du MINDCOM, Anatólio Domingos, a souligné l'importance du Mécanisme d'examen de la politique commerciale, qu'il a présenté comme une procédure de vérification de la transparence mise en oeuvre au sein de cette organisation depuis 1989 afin de garantir l'existence d'une plateforme distincte d'un tribunal.

«Il permet aux États membres d'apprécier ce qu'un pays donné a entrepris dans ses relations avec les pays tiers, ses partenaires commerciaux, ainsi que les mesures appliquées au niveau interne qui affectent les importations et les exportations», a-t-il expliqué.

De son côté, le représentant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Arne Klau, a mis en exergue l'approche des instruments liés à la politique commerciale ainsi que la composante locale du régime commercial.

« Ces thématiques sont hautement adaptables, mais elles offrent également un cadre pertinent pour le débat sur la politique commerciale au niveau national », a-t-il déclaré.

Le représentant de la Mission de l'Angola auprès de l'OMC, Aime Murigande, a quant à lui salué les améliorations enregistrées par le pays dans les processus favorisant l'attraction des investissements directs étrangers.

« L'Angola a libéralisé un certain nombre de secteurs, ce qui est très positif. Par ailleurs, on constate une nette amélioration, notamment en ce qui concerne le climat des affaires. Pendant un certain temps, l'Angola est devenu un pays relativement libéral, adoptant des mesures favorables aux investissements étrangers », a-t-il affirmé.

Le Séminaire sur le Mécanisme d'examen de la politique commerciale et la transparence se tient du 26 au 28 mai, à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce (MINDCOM).