Angola: Kabuscorp et Wiliete s'affrontent pour la première fois en finale de la Coupe d'Angola

27 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Kabuscorp do Palanca et Wiliete s'affronteront dimanche à 16h00 au stade Daniel Lutucuta en finale de la Coupe d'Angola.

Le champion en titre, Kabuscorp, a éliminé Desportivo da Huila en demi-finale sur le score de 2-1, lors d'un match disputé au stade 22 de Junho de Luanda.

Benafa a inscrit un doublé pour Kabuscorp, tandis que Mendes a marqué pour le Desportivo da Huila.

Dans l'autre demi-finale, Wiliete a éliminé Petro de Luanda (4-3) aux tirs au but après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire. Ce match s'est déroulé au stade d'Ombaka.

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