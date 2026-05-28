Angola: Dix-neuf pilotes confirment leur présence au Grand Prix International de Motocross de Cabinda

27 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cabinda — Dix-neuf pilotes, nationaux et internationaux, participeront samedi au Grand Prix International de Motocross, organisé en commémoration du 70e anniversaire de la ville de Cabinda, qui sera célébré jeudi prochain.

L'information a été communiquée ce mercredi par l'administrateur municipal de Cabinda, Luís Avelino Yebo, qui a précisé que la course se déroulera sur le circuit João Tomé.

Parmi les pilotes internationaux, la source a souligné la présence de cinq pilotes de Pointe-Noire (Congo), qui concourront aux côtés des pilotes angolais.

En catégorie Moto 4, Edson Sebastião, de l'équipe Lazer Mota de Luanda, sera la tête d'affiche de la course.

La province de Cabinda sera représentée par cinq pilotes, Luanda par huit et la République du Congo par six. JFC/JL/LUZ

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