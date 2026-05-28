Angola: Le Ministère de la Santé compte plus de 17 000 professionnels en formation

Caxito — Le Ministère de la Santé (Minsa) compte plus de 17 000 professionnels en formation en Angola, dont 4 000 médecins, un chiffre satisfaisant dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de Formation des ressources humaines pour la couverture universelle de santé en Angola (PFRHS).

C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à Caxito, province de Bengo, le coordinateur et directeur technique du Projet de formation des ressources humaines du ministère de la Santé, Job Monteiro.

Le directeur a indiqué que 3 954 infirmiers et infirmières suivent une formation dans 10 différentes spécialités.

Il a souligné que les techniciens en soins infirmiers constituent l'épine dorsale du système de santé du pays, c'est pourquoi le ministère, dans le cadre de sa politique de formation, estime nécessaire de qualifier ces professionnels dans les domaines prioritaires prévus dans les cours postsecondaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Job Monteiro a dit que pour le postsecondaire, le projet est déjà dans 18 provinces et s'étend progressivement sur d'autres provinces pour la formation des techniciens en diagnostic et en thérapie.

« Nous organisons de cours pour les carrières du régime général, grâce à un partenariat avec l'ENAPP, et nous croyons parvenir à nos objectifs d'ici 2028, car l'avancement du projet se révèle très satisfaisant », a-t-il déclaré

Selon lui, la durée de la formation postsecondaire passe de 24 à 12 mois, après l'ajustement du programme, qui, outre les cours théoriques, accorde une importance particulière à la pratique.

L'Angola prévoit de former jusqu'à 2028, environ 38 000 professionnels de santé, la majeure partie de cette formation se fera dans le pays, grâce à un financement de 200 millions de dollars.

Parmi les domaines de priorité pour les années à venir figurent l'anesthésiologie, la néphrologie, la médecine familiale, les soins obstétriques et la prise en charge spécialisée des grands brûlés.