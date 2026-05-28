Angola: Une diplomate américaine estime que les relations entre les USA et le pays reposent sur le respect mutuel

Luanda — La chargée d'Affaires des United States en Angola, Shannon Nagy Cazeau, a affirmé mercredi, à Luanda, que le partenariat diplomatique entre les deux pays est solide et fondé sur le respect mutuel.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, dans le cadre de la célébration du 33e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États, commémoré le 19 mai, la diplomate a indiqué que la coopération a évolué vers un partenariat basé sur le respect mutuel et diverses opportunités profitables aux deux parties.

À cette occasion, la responsable a évoqué les différents investissements réalisés par des entreprises américaines en Angola et a mis en avant leur impact concret sur la vie des populations.

Shannon Nagy Cazeau a souligné l'importance cruciale des infrastructures du Corridor de Lobito et leur rôle en tant que centre stratégique de logistique pour l'Afrique australe et les marchés mondiaux.

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Elle a également indiqué suivre le processus de diversification de l'économie angolaise, en insistant sur le fait que « c'est la clé d'une prospérité partagée ».

Voici l'intégralité de l'entretien :

Quelle évaluation faites-vous de ces 33 années de relations diplomatiques Angola-USA ?

Au cours des 33 dernières années, les relations entre les United States et l'Angola ont évolué vers un partenariat fort et stratégique fondé sur le respect mutuel et des opportunités partagées.

Aujourd'hui, l'Angola est un partenaire important des United States en Afrique.

Notre coopération est vaste et englobe des intérêts communs dans les domaines du commerce, des infrastructures, de l'énergie, des transports, de la santé, de la technologie, de l'éducation et de la sécurité régionale.

Plus important encore, ce partenariat produit des résultats concrets pour les populations. Ces dernières années, nous avons enregistré plus de 1,4 milliard de dollars de nouveaux investissements liés aux USA en Angola, dont 900 millions USD destinés aux énergies renouvelables, 363 millions USD pour 186 ponts à travers le pays et 40 millions USD pour moderniser la Radio nationale d'Angola et étendre sa couverture à 95 % des foyers angolais.

Il ne s'agit pas seulement de chiffres. Cela représente de l'électricité, de la mobilité, de la connectivité, l'accès à l'information et des opportunités économiques pour des communautés dans toute l'Angola.

Quels ont été les moments les plus marquants durant cette période de relations diplomatiques ?

Plusieurs étapes importantes se distinguent, car elles ont transformé l'ampleur et l'ambition de notre partenariat.

L'une d'elles est l'initiative du Corridor de Lobito, qui positionne l'Angola comme un centre stratégique de logistique et de transport pour l'Afrique australe et les marchés mondiaux.

Une autre est la présence croissante des entreprises américaines en Angola.

Des partenaires historiques comme Chevron et ExxonMobil continuent de soutenir des milliers d'emplois, tandis que de nouveaux investisseurs tels que Sun Africa, Africell, GatesAir, Acrow Bridge et Boeing élargissent la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, des télécommunications, de l'aviation, de l'agriculture et des infrastructures.

Le partenariat potentiel entre Amer-Con et l'Angola dans une importante initiative de silos céréaliers est particulièrement significatif, car il soutient la sécurité alimentaire, la logistique agricole, les capacités de stockage et la modernisation des chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'autant d'éléments essentiels à la stratégie de diversification économique de l'Angola.

Notre partenariat dans le domaine du déminage constitue également l'un des exemples les plus significatifs de coopération.

Depuis 1994, les États-Unis ont investi environ 160 millions de dollars dans les efforts de déminage, sauvant des vies, récupérant des terres agricoles et aidant les communautés à se reconstruire et à se développer.

Je voudrais également souligner le nouveau Programme de partenariat entre l'Angola et l'État d'Ohio, qui élargit la coopération dans des domaines tels que la cybersécurité, la gestion des urgences, la préparation médicale et le développement du leadership.

Enfin, l'accueil par l'Angola du Sommet des affaires USA-Afrique du Corporate Council on Africa, en juillet 2025, a envoyé un signal international fort indiquant que l'Angola est ouvert aux affaires et reconnu de plus en plus comme une porte d'entrée des investissements en Afrique.

Comment évaluez-vous les relations commerciales entre les deux pays, notamment après les modifications tarifaires introduites par l'Administration actuelle ?

Les relations commerciales entre les États-Unis et l'Angola n'ont jamais été aussi fortes.

Les entreprises américaines considèrent de plus en plus l'Angola comme un pays d'opportunités stratégiques, non seulement dans le secteur de l'énergie, mais également dans les infrastructures, la logistique, l'agriculture, les énergies renouvelables, les télécommunications et la technologie.

Ces dernières années, plus de 1,4 milliard de dollars de nouvelles activités commerciales liées aux United States ont soutenu des projets à impact visible dans toute l'Angola.

Des entreprises comme Chevron, ExxonMobil et Baker Hughes continuent d'être d'importants contributeurs à l'économie angolaise, tandis que de nouveaux partenaires tels que Africell, GatesAir, Sun Africa et Acrow Bridge contribuent à accélérer la modernisation et la diversification économique.

Notre objectif demeure clair : soutenir un commerce et des investissements transparents et durables, capables de créer des emplois, de renforcer les capacités locales et de générer une croissance à long terme tant pour l'Angola que pour les États-Unis.

De manière générale, quels secteurs pourraient attirer les investisseurs américains en Angola ?

L'Angola possède un énorme potentiel dans plusieurs secteurs stratégiques suscitant l'intérêt des entreprises américaines.

Les infrastructures et la logistique demeurent des opportunités clés, notamment à travers les projets liés au Corridor de Lobito et à la connectivité nationale des transports.

À elle seule, l'initiative d'Acrow Bridge prévoit la construction de 186 ponts qui amélioreront la mobilité et le commerce dans tout le pays.

Les énergies renouvelables constituent un autre important domaine d'intérêt, comme le démontrent les récents investissements liés aux États-Unis d'environ 900 millions de dollars.

L'agriculture offre également d'énormes opportunités, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, du stockage, de l'agro-industrie et de la logistique des transports.

Nous constatons également un fort potentiel dans les télécommunications, l'aviation, les services de soutien minier, l'innovation numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la santé.

Les entreprises américaines sont attirées non seulement par les opportunités du marché, mais aussi par le rôle croissant de l'Angola en tant que centre économique et logistique régional.

D'un point de vue stratégique, quelle évaluation faites-vous du Corridor de Lobito ?

Le Corridor de Lobito est aujourd'hui l'un des projets stratégiques d'infrastructures les plus importants en Afrique et un exemple fondamental de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d'une politique étrangère des États-Unis axée sur le commerce plutôt que sur l'aide.

Il a le potentiel de transformer l'Angola en un important centre régional de logistique et de commerce, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement, en élargissant la connectivité régionale et en créant des opportunités économiques à long terme.

Le corridor ne concerne pas uniquement les chemins de fer et les ports. Il concerne également l'agriculture, l'exploitation minière, l'énergie, le commerce, la technologie et la création d'emplois.

Il s'agit de permettre aux communautés et aux entreprises de se connecter plus efficacement aux marchés régionaux et mondiaux.

Les récents accords de financement impliquant l'U.S. International Development Finance Corporation et le Lobito Atlantic Railway Consortium démontrent le sérieux de cet engagement à long terme.

Le corridor reflète également une vision plus large d'un partenariat fondé sur le commerce et l'investissement, la transparence et une prospérité partagée.

En avril 2024, l'ancienne administratrice de l'USAID, Samantha Power, a annoncé un investissement de 235 millions de dollars sur cinq ans lié au Corridor de Lobito. Quelle est aujourd'hui la position du secteur privé américain concernant ce corridor ?

Le secteur privé américain continue de considérer le Corridor de Lobito comme une opportunité stratégique extrêmement importante à long terme.

Nous observons un intérêt croissant des entreprises américaines pour les infrastructures, la logistique, les transports, les énergies renouvelables, l'agriculture, les télécommunications, les services de soutien minier et la technologie numérique.

Les récents accords de financement impliquant l'U.S. International Development Finance Corporation et le Lobito Atlantic Railway Consortium reflètent la confiance croissante des investisseurs dans l'avenir de l'Angola.

Plus largement, au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à plus de 1,4 milliard de dollars de nouvelles activités commerciales liées aux États-Unis soutenant des projets d'infrastructures, d'énergies renouvelables et de communications à travers toute l'Angola.

Le corridor représente bien plus que le transport.

Il représente l'intégration régionale, des chaînes d'approvisionnement plus solides, l'expansion du commerce et une transformation économique à long terme.

Le Gouvernement angolais mise fortement sur la diversification de l'économie afin de réduire significativement la dépendance au pétrole. Comment les autorités américaines perçoivent-elles ce défi ?

La diversification économique est la clé d'une prospérité partagée.

L'Angola possède un énorme potentiel et de nombreuses opportunités dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de la logistique, des énergies renouvelables, des télécommunications, de la technologie, des transports et de l'industrie manufacturière.

Nous observons déjà des progrès importants grâce aux investissements liés aux énergies renouvelables, aux infrastructures de ponts, à la modernisation de l'aviation, aux télécommunications, à l'innovation numérique et au Corridor de Lobito.

Les entreprises américaines apportent plus que des capitaux d'investissement. Elles apportent également la technologie, la formation, l'innovation et le transfert de connaissances qui contribuent à renforcer les capacités locales et à créer des opportunités.

C'est pourquoi des entreprises comme Chevron, ExxonMobil, Baker Hughes, Sun Africa, Africell, GatesAir, Acrow Bridge et Boeing continuent d'étendre leurs partenariats à travers l'Angola.

Nous voyons l'Angola se positionner de plus en plus non seulement comme producteur d'énergie, mais également comme un centre régional d'investissement, de connectivité, d'innovation et de croissance économique.

Nous considérons l'Angola comme un partenaire stratégique qui partage notre intérêt à construire un avenir de plus grande prospérité, de sécurité et de paix, aussi bien pour l'Angola que pour les United States.