Angola: Une autorité traditionnelle salue l'investissement de l'Exécutiuf dans le secteur énergétique de Zaire

Mbanza Kongo — Le coordinateur des autorités traditionnelles de la municipalité de Mbanza Kongo, Afonso Mendes, a salué mercredi l'investissement du gouvernement angolais dans le secteur électrique de la province de Zaire.

Dans une déclaration à l'ANGOP, lors de la visite de deux jours du président João Lourenço à Mbanza Kongo, le chef de la Cour royale du Kongo a souligné que la province de Zaire est l'une des plus électrifiées du pays, l'électricité étant disponible non seulement dans les chefs-lieux municipaux, mais aussi dans les communes et les villages.

« La population de Zaire n'a aucune raison de se plaindre de l'approvisionnement en électricité, car cette ressource atteint déjà certaines zones reculées de la région », a-t-il insisté.

Interrogé sur la présence du président de la République à Mbanza Kongo pour la deuxième fois en deux ans, le coordinateur des autorités traditionnelles a déclaré que cela dynamiserait le développement socio-économique de la région.

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Il a mentionné que la province de Zaire, en général, et la ville de Mbanza Kongo, en particulier, bénéficie de nombreux projets structurants dans divers domaines, et que la visite du Chef de l'État dynamisera davantage certaines actions en cours.

Parmi ces projets, Afonso Mendes a mis en avant les travaux du futur aéroport international de Mbanza Kongo, actuellement en construction dans la commune de Nkiende, ainsi que l'hôpital général de Zaire.

Il a également évoqué les projets relatifs aux voies de communication intercommunales qui, selon lui, amélioreront la circulation des personnes et des marchandises.

« Je suis convaincu que la visite du président de la République donnera un nouvel élan aux travaux de l'hôpital général de Zaire et du nouvel aéroport international de Mbanza Kongo, deux infrastructures essentielles pour notre province », a-t-il souligné.

À cette occasion, Afonso Mendes a plaidé pour davantage d'investissements dans les nouvelles municipalités créées dans le cadre de la nouvelle division politico-administrative, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des voies de communication.

Le coordinateur du groupe des autorités traditionnelles a condamné, à cette occasion, les actes de vandalisme perpétrés contre les biens publics par des individus non identifiés à travers le pays.

« Les infrastructures construites par l'Exécutif appartiennent à tous les Angolais. Par conséquent, les autorités doivent continuer à poursuivre en justice tous ceux qui persistent à vandaliser les biens communs », a-t-il affirmé.

Il s'agit de la deuxième visite du Président de la République à Mbanza Kongo en deux ans, la première ayant eu lieu le 28 août 2024.