Angola: Le Brent ouvre les échanges à 96,41 dollars le baril

27 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le baril de pétrole Brent, référence pour le marché angolais, a entamé les échanges boursiers ce mercredi à 96,41 dollars, après avoir clôturé la séance précédente à 96,67 dollars américains.

Le brut de la mer du Nord, pour livraison en août de cette année, a enregistré mardi un cours minimum de 94,36 dollars et un maximum de 97,81 dollars, selon le site spécialisé Investing.com.

Le prix du Brent sert de référence pour la fixation du prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également un indicateur majeur pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

On estime qu'environ 70 % des transactions mondiales de pétrole sont réalisées sur la base du Brent.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont cotés à l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.

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