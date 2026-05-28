Angola: Vaccination contre la variole du singe pour le personnel du ministère de l'Intérieur à Cabinda

Cabinda — Le personnel du ministère de l'Intérieur déployé dans les zones frontalières de la province de Cabinda avec la République démocratique du Congo (RDC), a commencé à être vacciné contre la variole du singe mardi.

Le lancement de la campagne de vaccination contre la variole du singe, également connue sous le nom de Mpox, a eu lieu au poste frontière de Yema, en présence du délégué provincial du ministère de l'Intérieur à Cabinda, le commissaire Francisco Notícia Baptista.

À cette occasion, le responsable a indiqué que 900 doses de vaccin avaient été mises à disposition par les autorités sanitaires locales pour la prévention et le contrôle de la variole du singe parmi les militaires.

Il a appelé les forces stationnées dans les zones frontalières avec la RDC à respecter scrupuleusement les mesures préventives afin d'éviter la propagation de cette maladie dans la région.

L'Angola a déjà signalé trois cas positifs de variole du singe, deux dans la province de Cabinda et un à Uíge.