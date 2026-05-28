Angola: Le pays se conforme aux procédures d'Examen de la Politique commerciale de l'OMC

Luanda — L'Angola formera les équipes techniques de ses agences et ministères aux procédures d'examen de la politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2031, a annoncé ce mercredi Anatólio Domingos, directeur de l'intégration et du développement économique au ministère de l'Industrie et du Commerce.

S'exprimant auprès d'ANGOP en marge du séminaire sur le mécanisme d'examen de la politique commerciale et la transparence, il a précisé que le respect des recommandations de l'OMC est dans l'intérêt des partenaires commerciaux et des investisseurs.

Le responsable a indiqué que les recommandations de l'OMC permettent principalement d'assurer la prévisibilité du commerce international.

Il a déclaré que le prochain rapport devrait être soumis à l'OMC en 2031, afin de mettre à jour les rapports de 2016-2022 et de 2022-2024, dont les objectifs figuraient dans les grands plans stratégiques du pays.

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Il a souligné que le rapport de 2024 détaille les réformes financières mises en oeuvre durant cette période, telles que la modification de la loi sur la Banque nationale d'Angola et de la loi de base sur les institutions financières, ainsi que la politique fiscale, et met en lumière les changements intervenus en matière d'impôts directs et indirects.

Le séminaire sur le mécanisme d'examen de la politique commerciale et la transparence, organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce (MINDCOM), vise à approfondir les connaissances sur les instruments internationaux d'évaluation des politiques commerciales et à promouvoir une plus grande transparence dans l'environnement économique et commercial angolais.

À cette occasion, le rapport 2024 du gouvernement angolais, relatif au troisième examen de la politique commerciale dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sera présenté.