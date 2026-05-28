Afrique: Les pays africains célèbrent la diversité gastronomique au Palais de Fer

Luanda — Les pays africains ont participé mardi à une exposition de gastronomies du continent, organisée au Palais de Fer de Luanda, dans le cadre des célébrations de la Journée de l'Afrique, fêtée le 25 mai.

L'événement a réuni des représentants diplomatiques, des membres de la société civile, des artistes et des citoyens angolais et étrangers, qui ont pu apprécier la richesse de la gastronomie africaine à travers des plats traditionnels préparés par différentes communautés résidant en Angola.

Parmi les plats présentés figuraient des recettes typiques d'Angola, d'Algérie, de République démocratique du Congo, du Maroc, de Guinée, de Guinée équatoriale, du Cap-Vert, du Gabon, d'Afrique du Sud et de Mauritanie, élaborées à partir de produits locaux et d'épices caractéristiques de chaque région, illustrant ainsi la diversité culinaire de l'Afrique.

Outre la gastronomie, l'événement proposait des manifestations artistiques et culturelles, soulignant l'importance de préserver l'identité africaine et de promouvoir l'unité entre les peuples du continent.

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Du côté angolais, le poulet à la pate d'arachide (moambe), le calulu, le saka saka, les haricots à l'huile de palme, le kissangua (jus de maïs), le jus du fruit du baobab et diverses spécialités traditionnelles figuraient parmi les produits les plus prisés des visiteurs.

Dans un entretien avec ANGOP, le cuisinier de la résidence officielle de l'ambassadeur d'Algérie, Isaú Domingos, a cité le couscous, le tajine d'olives et le pain matlouh comme quelques-uns des plats les plus représentatifs de la cuisine algérienne, ainsi que des desserts tels que le tcharek el ariane et le macrute, servis avec du thé vert.

Il a expliqué que la gastronomie algérienne se caractérise par l'utilisation fréquente du mouton, notamment lors des fêtes religieuses et des événements traditionnels.

L'exposition a connu un fort afflux de visiteurs chez les exposants, ce qui a nécessité un réapprovisionnement constant des produits alimentaires présentés.

Les participants ont considéré cette initiative comme une opportunité de renforcer les échanges culturels et de consolider les liens d'amitié et de coopération entre les pays africains.

La Journée de l'Afrique est célébrée chaque année en mémoire de la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue depuis l'Union africaine, fondée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie.