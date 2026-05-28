Angola: L'INE présente les résultats du PIB du premier trimestre 2026

Luanda — L'Institut national de la statistique (INE, sigle ne portugais) présentera vendredi à Luanda les résultats du produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre de l'année.

Selon un communiqué de presse de l'institution envoyé à l'ANGOP, ce rapport consolide la transparence économique, la crédibilité institutionnelle et la modernisation du Système statistique national.

Le communiqué précise que la publication des résultats des comptes nationaux du premier trimestre de l'année en cours constitue un outil stratégique pour l'analyse de l'évolution économique du pays et renforce les capacités techniques et institutionnelles de l'INE, organisme responsable de la production des statistiques officielles en Angola.

Par ailleurs, le communiqué souligne que la révision de la série statistique du PIB, qui couvre la période 2015-2025, permettra la mise à jour d'indicateurs essentiels sur le comportement de l'économie nationale.

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Selon l'INE (Institut national de la statistique), le processus a pris en compte l'introduction d'améliorations méthodologiques, de nouvelles sources statistiques, d'améliorations des systèmes de calcul et d'un alignement sur les normes internationales recommandées par les Nations Unies (ONU), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM).

Selon le document, dans un contexte où les données économiques revêtent une importance accrue pour les marchés financiers, les investisseurs, les banques multilatérales et les gouvernements, les travaux techniques de l'Institut national de la statistique s'imposent comme un outil stratégique pour analyser l'évolution économique du pays et évaluer l'impact des politiques publiques.

À cet égard, l'économiste Fernando Chimboto considère que la mise à jour périodique des comptes nationaux est une pratique fondamentale pour garantir une plus grande précision des données macroéconomiques, permettant ainsi à l'exécutif, au secteur privé et aux institutions financières de travailler avec des indicateurs plus proches de la réalité économique du pays.