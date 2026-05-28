Angola: Luanda ne figure plus parmi les villes les plus chères du monde

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, n'est plus considérée comme l'une des villes les plus chères du monde, un titre qu'elle a détenu entre 2010 et 2020, selon un rapport du cabinet de conseil international Mercer.

D'après ce document, intitulé « Classement des villes où le coût de la vie est le plus élevé en 2024 », ce changement témoigne d'une transformation structurelle de l'économie urbaine africaine.

Pendant plus d'une décennie, Luanda a occupé les premières places du classement mondial du coût de la vie établi par Mercer, se hissant même en tête à certaines périodes, devant des villes comme New York, Londres, Hong Kong et Singapour - une situation qui a évolué ces dernières années.

Le rapport Mercer révèle ainsi un tournant historique pour l'Angola : Luanda figure parmi les villes ayant enregistré les plus fortes baisses mondiales du coût de la vie entre 2023 et 2024.

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L'entreprise attribue cette baisse principalement à la dévaluation de la monnaie et à l'ajustement des coûts internationaux en dollars.

Pour Mercer, le nouveau classement de Luanda (158e) pourrait représenter un atout stratégique majeur pour l'Angola.

Les analystes estiment néanmoins que ce phénomène reflète également des transformations structurelles de l'économie angolaise, notamment un meilleur équilibre du marché immobilier, une expansion progressive de la production nationale et un ralentissement relatif des pressions inflationnistes.

Pendant de nombreuses années, le coût élevé de la vie urbaine a constitué un frein indirect aux investissements étrangers, augmentant les coûts d'exploitation des multinationales, des opérateurs logistiques, des banques, des entreprises de télécommunications et des sociétés industrielles.

Avec des coûts urbains plus équilibrés, l'Angola améliore progressivement sa compétitivité régionale, notamment grâce à ses investissements dans l'expansion du corridor de Lobito, la croissance agricole, le secteur minier stratégique et la diversification économique.

Selon le document, les villes africaines les plus chères pour les expatriés sont actuellement Bangui (République centrafricaine), classée 14e mondiale, Djibouti (18e) et N'Djamena (Tchad), 21e. Ces villes devancent plusieurs grands centres économiques mondiaux, dont Paris, Amsterdam, Melbourne et Madrid.

Bangui, par exemple, est devenue la ville africaine la plus chère pour les travailleurs étrangers, en raison d'une fragilité institutionnelle, d'une forte dépendance aux importations, d'une pénurie de logements internationaux et de coûts élevés en matière de sécurité privée.

Dans cette ville, les coûts liés à la logistique, à la sécurité, au carburant, aux transports et aux logements haut de gamme restent extrêmement élevés par rapport au revenu local moyen.

En Afrique, le rapport révèle un continent divisé entre des centres urbains confrontés à l'inflation, à la pénurie de ressources et à des coûts d'exploitation élevés, et des villes devenues nettement plus abordables grâce aux dévaluations monétaires et aux ajustements économiques de ces dernières années.

Ce phénomène démontre que le coût de la vie international ne dépend plus uniquement de la taille de l'économie, mais aussi des capacités logistiques, de la stabilité institutionnelle, de la disponibilité des logements et de la sécurité opérationnelle.

L'étude prend New York (États-Unis) comme ville de référence et mesure les coûts internationaux en dollars américains.

Des experts internationaux expliquent que les villes situées dans des environnements aux infrastructures limitées ont tendance à devenir extrêmement chères pour les expatriés, car les organisations et entreprises étrangères se retrouvent confinées à des marchés très restreints et fortement dollarisés.

Les données de Mercer analysent 226 villes sur cinq continents et évaluent plus de 200 produits et services, notamment le logement, l'alimentation, les transports, l'habillement, l'éducation, les services à domicile et les loisirs.

Mercer est un cabinet de conseil en management international spécialisé dans le bien-être des employés, les carrières, la rémunération et les investissements.

Filiale du groupe Marsh McLennan, cette entreprise aide les organisations à optimiser leur politique salariale, leurs régimes de retraite et la gestion de leurs talents.