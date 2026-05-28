Angola: L'INALUD met en garde contre les risques du tabagisme en milieu scolaire

Huambo — Le représentant de l'Institut national de lutte contre la drogue (INALUD) dans la province de Huambo, Nelson Pedro Nhanga, a mis en garde ce mercredi contre les risques liés au tabagisme en milieu scolaire, notamment chez les enfants et les jeunes.

Dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, qui se célèbre le 31 de ce mois, il a indiqué que le tabagisme est l'une des principales causes d'indiscipline, de violence, de baisse des résultats scolaires, de décrochage scolaire et de conflits entre élèves liés à la consommation de drogues.

De même, il a associé la consommation de substances psycho-actives à une augmentation des troubles du comportement, de l'isolement social et des difficultés d'apprentissage.

Il a précisé que le tabac est responsable de plus de huit millions de décès par an dans le monde, parmi les consommateurs actifs et passifs, car il provoque des cancers, des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que d'autres complications médicales.

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Il a déclaré qu'un autre aspect méritant une plus grande attention de la part des familles concerne la consommation de cigarettes électroniques, connues sous le nom de « chicha », et d'autres drogues de synthèse chez les adolescents et les jeunes adultes, car elle équivaut à au moins six cigarettes classiques.

Par conséquent, il a plaidé pour un contrôle renforcé afin d'empêcher la vente de cigarettes et de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans.

Nelson Nhanga a indiqué qu'INALUD avait organisé 1 304 conférences et débats communautaires sur la prévention de la consommation de drogues et de tabac en 2025.

Il a expliqué que ces actions ont concerné 187 607 familles, 96 écoles, 14 marchés formels et informels, 39 lieux de culte et ont donné lieu à 998 interventions dans des services hospitaliers répartis dans 17 municipalités.

Il a précisé que les services cliniques ont pris en charge 2 564 personnes présentant des problèmes liés au tabagisme, dont 393 ont été hospitalisées.

Il a indiqué que la plupart des patients ont entre 15 et 24 ans, bien que des cas de consommation de drogue soient recensés chez des enfants dès l'âge de 10 ans, principalement des garçons.

À cet égard, il a souligné le travail du centre de réadaptation « Fazenda Esperança », situé dans la municipalité de Cachiungo, en matière de suivi, de traitement et de réinsertion sociale des toxicomanes.

L'Organisation mondiale de la Santé a instauré la Journée mondiale sans tabac en 1987 afin de sensibiliser le public aux maladies et aux décès liés au tabagisme.

Selon l'OMS, le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le monde, responsable du décès d'un adulte sur dix.