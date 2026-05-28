Angola: Le groupe CASTEL inaugure une station d'épuration à Bom Jesus

Catete — Le groupe Castel dispose désormais d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées (STEP), inaugurée ce mercredi par le secrétaire d'État à l'Industrie, Carlos Rodrigues, dans la municipalité de Bom Jesus, province d'Icolo e Bengo.

Cette infrastructure a une capacité de traitement de quatre mille mètres cubes d'eaux usées, surpassant ainsi l'ancienne station de deux mille mètres cubes.

La STEP a pour objectif de recycler les eaux issues du processus de production de la bière, de les traiter et de les rejeter dans la rivière Kwanza, leur qualité étant vérifiée en laboratoire 24h/24.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le directeur général du groupe CASTEL en Angola, Francis Batista, a déclaré que la construction de la STEP s'inscrit dans une vision stratégique à long terme, avec pour mission que la croissance durable exige des actions concrètes et responsables, en phase avec les enjeux environnementaux.

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L'objectif, selon lui, est de garantir que les eaux traitées lors de la fabrication de la bière soient rejetées dans la rivière avec une qualité acceptable.

Selon le responsable, cette action s'inscrit dans l'esprit de l'économie circulaire, et COBEJE entend intégrer de plus en plus de solutions durables dans sa chaîne de production.

Francis Batista a salué le rôle de l'État dans la promotion de politiques et d'initiatives visant une industrialisation durable, une gestion responsable des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

« Par cet acte, nous réaffirmons notre engagement envers l'Angola en matière de préservation de l'environnement et de pérennité de nos actions futures. Nous continuerons d'investir de manière responsable, en créant de la valeur économique, sociale et environnementale pour le pays », a-t-il conclu.

Selon Bruno Camata Ambrian, responsable environnemental national du groupe Castel, présent depuis 60 ans dans 21 pays africains, Castel s'impose durablement en Angola.

Il a expliqué que la station d'épuration utilise un traitement anaérobie (un processus biologique où des micro-organismes décomposent la matière organique en l'absence d'oxygène, produisant ainsi de l'énergie propre), permettant une réduction de 85 % des polluants et des impacts environnementaux, tout en garantissant une capacité d'adaptation en cas d'expansion industrielle.

Située sur le site de l'usine COBEJE, la station d'épuration dispose d'un laboratoire fonctionnant 24h/24 pour contrôler les eaux rejetées dans le fleuve Kwanza.

Le coût de cette infrastructure s'élève à plus de six milliards de kwanzas.