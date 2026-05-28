Afrique: L'Angola accueille un sommet extraordinaire de l'UA sur la prévention des conflits sur le continent

Luanda — L'Angola accueillera, les 1er et 2 août, le Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) sur le renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique, a annoncé ce mardi à Luanda le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Cette annonce a été faite lors des célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Angola et les pays africains.

Selon le chef de la diplomatie angolaise, la rencontre qui se tient sous le leadership président João Lourenço, vise à renforcer les mécanismes existants afin de garantir des réponses plus efficaces et robustes aux crises qui touchent divers pays africains.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de l'Angola en faveur de la paix sur le continent, à un moment où persistent des foyers d'instabilité et où les conflits s'intensifient dans certaines régions.

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Cette réunion offre aux dirigeants africains l'occasion de partager leurs visions et de coordonner leurs efforts pour mettre fin aux conflits qui continuent de déchirer l'Afrique et d'entraver son développement.

Dans le contexte plus large de la consolidation de la paix, le ministre angolais des Relations Extérieures a également indiqué que la 4e Biennale de Luanda pour la culture de la paix et de la non-violence se tiendra en octobre.