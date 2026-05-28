Afrique: L'Angola en faveur de la coopération pour le développement du continent

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a réaffirmé ce mardi à Luanda l'engagement de son pays à développer et diversifier ses relations diplomatiques avec d'autres États, en vue d'une Afrique plus unie, résiliente et développée.

S'exprimant lors de la cérémonie commémorant le cinquantième anniversaire des relations diplomatiques entre l'Angola et les pays africains (jubilé d'or), Téte António a déclaré que les efforts du pays « inspireront d'autres nations à rechercher les meilleures solutions pour le continent ».

Selon le ministre, en cinquante ans, l'Angola a connu des transformations notables aux niveaux diplomatique, politique, économique et social.

Il a également souligné que ces transformations ont placé le peuple et la nation face à un immense défi : préserver leur intégrité et leur souveraineté.

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« Ces cinquante années d'histoire ont été marquées par des victoires, des peines et des défis constants qui, grâce à la coopération diplomatique, ont été surmontés », a-t-il affirmé.

À son avis, le courage et le dynamisme des présidents angolais de l'époque et de l'actuel chef de l'État, João Lourenço, qui ont su mobiliser la solidarité et le soutien de la communauté internationale pour garantir l'autodétermination, étaient « louables ».

Il a également déclaré que, grâce à la collaboration entre les pays, une recherche active de solutions aux conflits africains a été entreprise, fondée sur le respect et un dialogue constructif, toujours dans le respect des textes fondateurs de l'ONU, de l'OUA et de l'UA.

Au cours des cinq dernières décennies, a-t-il souligné, les relations historiques avec divers pays se sont consolidées, étayées par des centaines de réussites.

Ces relations, a-t-il ajouté, ont contribué au renforcement de la coopération bilatérale dans des domaines tels que l'industrie et le commerce, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie et l'eau, les transports, les ressources minérales, les hydrocarbures, la formation, la pêche, l'élevage, les télécommunications, la culture, le sport, la défense et la sécurité, entre autres.

De son côté, l'ambassadeur de la République du Congo, David Madouka, remettant les diplômes africains, a déclaré que « l'organisation oeuvre pour la solidarité, la paix, la sécurité et le développement durable ».

David Madouka a rappelé que 1960 fut véritablement « l'année de l'Afrique », car 17 pays accédèrent à l'indépendance cette année-là.

Il a souligné que le 23 mai 1963, 30 États indépendants créèrent l'OUA à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Il a également rappelé que l'Angola accéda à l'indépendance le 11 novembre 1975, rejoignit l'OUA en 1976 et commença à jouer un rôle important dans la lutte contre les derniers bastions du colonialisme et de l'apartheid.

Dans le même esprit, a-t-il poursuivi, l'Angola devint un médiateur stratégique dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale.

« L'Angola a transformé la liberté politique en justice sociale et est aujourd'hui confronté à un autre combat : celui contre le chômage, la précarité de l'emploi, la corruption et la méfiance politique », a-t-il souligné.

Les relations entre l'Angola et les États africains se sont forgées dans la lutte commune pour la libération et se consolident par la signature de divers accords de coopération dans différents domaines du développement.

Selon lui, la diplomatie angolaise a pleinement joué son rôle dans la préservation de l'indépendance et dans la marche vers le développement économique.

Il a également souligné que la célébration du cinquantième anniversaire de l'indépendance de l'Angola en novembre dernier a constitué un moment historique pour le peuple angolais, lui permettant de se remémorer son histoire et d'honorer les héros de la lutte pour l'indépendance.

Le diplomate a également mentionné que cinq décennies de solidarité panafricaine ont permis à l'Angola de passer du statut de pays soutenu à celui de pays soutenant.

Il a insisté sur le fait que le pays a joué quatre rôles en Afrique : libérateur, médiateur régional et stabilisateur.

De même, cela lui a permis de se positionner comme le deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne.

« L'Angola joue un rôle important dans la sécurité du golfe de Guinée et dans la réalisation du mégaprojet du corridor de Lobito pour le développement de l'Afrique australe.

Le diplomate a également mis en avant le rôle de l'Angola en tant qu'intégrateur institutionnel au sein de la SADC, de la CEEAC, de l'Union africaine et des Nations Unies.»

Dans le même esprit, a-t-il conclu, l'engagement est pris de renforcer la coopération régionale et internationale en accueillant le Sommet États-Unis-Afrique en juin 2025 et le Sommet UA-UE en novembre de la même année, afin de consolider les partenariats économiques et stratégiques avec les autres continents.

À son tour, le doyen du Groupe africain, l'ambassadeur de Mauritanie, Mohamed Ebade, a félicité le gouvernement angolais et les pays participants à l'occasion du cinquantième anniversaire, qui témoigne de la place centrale accordée à l'intégration africaine dans les préoccupations nationales.

Il est à espérer que cet événement permettra de consolider et de renforcer les relations diplomatiques, et d'assurer le progrès et la prospérité des peuples.

Les ambassadeurs d'Algérie, du Bénin, du Cap-Vert, du Congo, d'Égypte, du Gabon, du Ghana, de Guinée, de Guinée-Bissau, de Libye, de Madagascar, du Mali, de Maurice, du Mozambique, du Nigéria, de Sao Tomé-et-Principe, de Somalie, de Tanzanie et de Zambie ont assisté à la rencontre.