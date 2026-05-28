En marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ouvertes à Brazzaville, le président de cette institution, Sidi Ould Tah et le Ministre nigérien de l'Économie et des Finances, Maman Laouali Abdou Rafa, ont procédé à la signature d'un accord stratégique d'un montant de 172 millions US en cofinancement avec la Banque mondiale visant à booster l'entrepreneuriat agricole et l'émergence de jeunes » champions » du numérique des jeunes au Niger.

Le projet, baptisé « Programme intégré pour le développement de l'agro-entrepreneuriat des jeunes et de l'innovation technologique et financière », d'un montant de financement de 172 millions USD mobilisé par le Groupe de la Banque mondiale, devra stimuler l'emploi des jeunes, soutenir la productivité agricole et accompagner l'innovation technologique et financière au Niger, rudement affecté par la complexité des crises auxquelles le pays est exposé.

Bouffée d'oxygène pour la transformation de deux secteurs prioritaires

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Dans l'optique de transformer le Niger, les autorités misent sur ce programme stratégique pour primouvoir une nouvelle génération d'agro-entrepreneurs, bien outillés à moderniser toutes les chaînes de valeur agricoles avec des impacts positifs sur l'écosystème de la sécurité alimentaire et surtout en milieu rural où l'agriculture est la principale activité.

La Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont répondu favorable aux sollicitations des autorités nigériennes dans la prise en charge des défis économiques d'un pays fragile. Cette injection de financements innovants devrait booster le challenge des jeunes entrepreneurs agricoles nigériens et faire emerger de futurs « champions » du numérique.

Le partenariat entre le Niger et le Groupe de la Banque mondiale franchit un cap supérieur avec un portefeuille de plus de 21 projets dans le pipe pour un coût global estimé à près d'1 milliard de dollars, répartis entre les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et les filets sociaux. Pour rappel, le brillant et ingénieux premier ministre nigérien Mahamane Ali Lamine ZENE, et le président du groupe de la banque africaine de développement Dr Sidi Ould TAH avait procédé début octobre 2025 à Abidjan, à la signature, d'un accord de financement de près de 81 milliards de FCFA.

Cet accord de financement de 144,7 millions de dollars américains ( soit près de 80, 9 milliards de FCFA), a pour objectifs: d'accompagner les autorités nigériennes à la mise en oeuvre de la première phase du Programme d'appui à la gouvernance du secteur de l'énergie et à la compétitivité.