Gabon: UDB/Ngounié - Le Délégué national Adrien Mougougou pilote la structuration des cellules de base

L'Union démocratique des bâtisseurs (UDB) poursuit le déploiement de ses structures de base dans la province de la Ngounié, dans le cadre d'une tournée d'installation et de structuration des cellules locales dans plusieurs localités.

La mission est conduite par Adrien Mougougou, accompagné de Serge Maurice Mabiala et d'autres cadres du parti. Elle s'inscrit dans la stratégie de maillage territorial visant à renforcer l'ancrage organisationnel de la formation politique.

Selon le calendrier des activités, la tournée a notamment couvert en amont plusieurs localités, dont Fougamou et d'autres zones de la province. Hier, les équipes étaient déployées à Mimongo et Mbigou, où des cellules de base ont été installées et des responsables locaux désignés.

Ce mercredi, la délégation poursuit ses activités à Malinga, où se tiennent de nouvelles opérations d'installation des structures de base, en présence des militants et sympathisants mobilisés pour l'occasion.

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Lors des différentes étapes, le professeur Adrien Mougougou a délivré un message politique axé sur la cohésion et la discipline militante. Il a rappelé la devise du parti, « Inclusivité, développement, félicité », présentée comme le socle de l'action politique de l'UDB.

Dans son intervention, il a appelé à la mobilisation autour du président fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que du secrétaire général Mays Mouissi, soulignant la nécessité de renforcer l'unité et la coordination des structures locales.

Cette dynamique vise, selon les responsables de la mission, à consolider durablement l'implantation de l'UDB dans la Ngounié et à structurer son réseau territorial en vue des prochaines échéances politiques.