Nigeria: « Que le souvenir de la bienveillance de Dieu envers Abraham soit une source d'inspiration pour notre vie en communauté »

Abuja — « Que la bienveillance dont Dieu a fait preuve envers Abraham inspire nos communautés à vivre ensemble en ces moments difficiles ». Tel est le sens du message adressé par la Conférence Épiscopale catholique du Nigeria (CBCN) aux musulmans nigérians à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha, la fête islamique qui commémore la soumission du Patriarche Abraham à la volonté de Dieu.

« La bienveillance de Dieu, commémorée lors de cette célébration, invite les musulmans, les chrétiens et, en fait, tous les Nigérians à réfléchir à la grâce accordée à Abraham lorsque son fils fut épargné et lui fut rendu », soulignent les Évêques nigérians. « En raison de cette même bienveillance, nous sommes tous appelés à rendre grâce à Dieu, qui nous a protégés malgré les sombres nuages de l'incertitude et les circonstances difficiles que traverse actuellement notre nation », poursuit le message.

La CBCN invite « les Nigérians à imiter ce geste, qui constitue un excellent exemple pour le développement de nos communautés ».

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S'adressant aux responsables des communautés islamiques, les évêques catholiques affirment qu'« ensemble, en tant que dirigeants, nous pouvons lancer un appel à multiplier les gestes de bienveillance au service du bien commun ». Il s'agit d'« une invitation à abandonner les politiques et les programmes égoïstes » afin de « nous orienter vers un service désintéressé envers notre peuple, aujourd'hui opprimé par les conséquences d'années de politiques inefficaces ».

Le diocèse d'Oyo, dans le sud-ouest du Nigeria, a publié un message, signé par Mgr Emmanuel Adetoyese Badejo et le père Joseph Ogundipe, responsable du dialogue interreligieux dans le diocèse, dans lequel il est souhaité que cette fête soit l'occasion d'approfondir le dialogue entre chrétiens et musulmans. Évoquant le fléau des enlèvements, le message lance un appel pour que chrétiens et musulmans puissent ensemble « combattre toutes les formes de mal qui menacent nos identités et nos efforts collectifs en tant que croyants en un seul Dieu ».