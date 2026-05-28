Sénégal: Tivaouane - Le khalife général des Tidianes invite les autorités étatiques au dialogue

Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a saisi l'opportunité de la célébration de la Tabaski, ce jeudi 28 mai 2026, pour transmettre ses salutations et un message de paix aux responsables des institutions de la République. Il les a invités à privilégier le dialogue afin de placer l'intérêt du Sénégal au-dessus de toute autre considération.

Après la prière des deux rakka, à Khalkhouss, dirigée par Serigne Cheikh Tidiane Sy Abdou, Oustaz Pape Makhtar Kébé a livré le message du khalife, représenté par Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta. « Le khalife invite les plus hautes autorités de l'État à mettre le Sénégal au-devant de leurs intérêts personnels, de leurs rangs et des fonctions qu'elles occupent », a déclaré Pape Makhtar Kébé.

Il leur a également demandé de mesurer, à sa juste valeur, l'importance des responsabilités qui leur incombent, tout en gardant à l'esprit qu'elles devront en rendre compte devant Dieu. Il les a invités à se donner la main et à oeuvrer ensemble pour le développement du pays. Le khalife a aussi adressé un message de paix à l'ensemble des khalifes généraux du Sénégal ainsi qu'aux partis politiques, aussi bien de la mouvance présidentielle que de l ოპოზition.

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Serigne Babacar Sy Mansour a, une nouvelle fois, alerté sur les dangers des réseaux sociaux et a exhorté les parents à surveiller attentivement l'usage des applications comme TikTok, Facebook et l'internet en général. « Nous ne devons pas abandonner nos enfants aux réseaux sociaux, qui véhiculent, à travers divers contenus, des contre-valeurs », a-t-il rappelé.

La médisance, les attaques contre des personnalités comme des citoyens ordinaires, amplifiées par les réseaux sociaux, ainsi que le vol et la montée de la criminalité, ont été déplorés par le khalife général des Tidianes. Serigne Babacar Sy Mansour, toujours par la voix de Serigne Pape Makhtar Kébé, a invité chacun, et particulièrement les autorités à tous les niveaux, à promouvoir le bien et à bannir le mal, en fonction de leur degré de responsabilité.

Auparavant, Pape Makhtar Kébé, traduisant le sermon de l'imam en wolof, avait rappelé l'importance de la Tabaski pour le musulman, ses bienfaits, ainsi que son histoire liée au prophète Ibrahim (Paix sur lui) et à son fils Ismaïl.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est fait représenter par le gouverneur adjoint Ababacar Sadikh Niang, le préfet du département de Tivaouane Abou Sow, le colonel Arona Sarr, commandant de la légion de gendarmerie de Thiès, ainsi que le commissaire urbain de Tivaouane, Cheikh Tidiane Ndiaye.