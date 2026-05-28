Cote d'Ivoire: Salon ITB Shanghai 2026 - Le pays ouvre les portes du marché asiatique

La Côte d'Ivoire poursuit son offensive de séduction des investisseurs et touristes internationaux.

Du 26 au 28 mai 2026, le pays a marqué de son empreinte l'édition 2026 du salon ITB Shanghai, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux du tourisme et des loisirs en Asie. Conduite par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, la délégation ivoirienne a multiplié les rencontres stratégiques afin de renforcer le rayonnement de la destination « Sublime Côte d'Ivoire » sur le marché asiatique, notamment chinois.

Cette participation s'inscrit dans la phase 2 de la stratégie nationale de développement touristique « Sublime Côte d'Ivoire », qui vise à positionner le pays comme une destination majeure du continent africain. Pour les autorités ivoiriennes, l'Asie représente aujourd'hui un levier incontournable de croissance touristique, d'investissements et de coopération économique.

« C'est avec une grande fierté et un réel enthousiasme que je conduis la délégation ivoirienne à l'ITB China 2026. Cette participation traduit l'ambition de la Côte d'Ivoire de renforcer son positionnement parmi les destinations touristiques et ludiques majeures du continent », a déclaré le ministre Siandou Fofana.

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Une délégation aux ambitions multisectorielles

La mission ivoirienne à Shanghai a réuni plusieurs acteurs de l'écosystème touristique national. Institutions publiques, opérateurs privés, promoteurs culturels, artisans et organisations professionnelles ont uni leurs efforts pour présenter une offre ivoirienne diversifiée et compétitive.

Des établissements touristiques tels que N'Zi River Lodge, des entreprises innovantes comme WAKI CI, ainsi que des représentants des secteurs hôtelier et ludique ont mis en avant les atouts naturels, culturels et économiques du pays. À travers cette démarche, la Côte d'Ivoire ne se présente plus seulement comme une destination touristique, mais comme une véritable terre d'opportunités d'affaires et d'investissements.

Des alliances stratégiques pour attirer investisseurs et visiteurs

Deux temps forts ont particulièrement marqué la présence ivoirienne à ITB Shanghai 2026. Le premier a été une audience stratégique avec VFS Global, coordonnée par le Directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, Dr Klo Fagama, et Mme Frédérique Ada-Kouassi, Directrice du Bureau du Tourisme et des Loisirs à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Pékin.

Cette rencontre a porté sur la facilitation des visas, la promotion de la destination ivoirienne et l'attraction d'investissements chinois dans le secteur touristique.

Le second temps fort a été un panel consacré aux opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Animé par Dr Klo Fagama, cet échange a permis de présenter les projets liés aux infrastructures hôtelières, aux loisirs immersifs, aux parcs à thème ainsi qu'aux partenariats public-privé.

L'Asie, nouveau moteur de croissance touristique

Avec 900 exposants issus de 85 pays, 1 700 acheteurs internationaux et plus de 46 000 rendez-vous B2B enregistrés, ITB Shanghai confirme son statut de plateforme touristique de référence en Asie. Le marché chinois, quant à lui, devrait enregistrer entre 178 et 187 millions de voyages internationaux en 2026, avec des dépenses estimées à près de 296 milliards de dollars.

Face à cette dynamique, la Côte d'Ivoire entend clairement prendre position sur ce marché à fort potentiel. À Shanghai, le pays a ainsi affirmé sa volonté de bâtir des partenariats durables avec les acteurs asiatiques et de renforcer l'internationalisation de la marque « Sublime Côte d'Ivoire ». Pour Abidjan, l'avenir du tourisme africain passe désormais aussi par l'Asie.