Cote d'Ivoire: Tabaski - Alassane Ouattara prie pour la paix dans le monde

La fête de la Tabaski a été célébrée le mercredi 27 mai, en Côte d'Ivoire. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf, à Cocody.

À l'issue de cette prière collective, il a présenté ses voeux à tous ses compatriotes : « Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, une bonne fête de Tabaski. La déclaration de l'imam Moumine Traoré par rapport à la famille et à la jeunesse est une excellente chose. Ce sont les défis du futur. Je souhaite que la fête de la Tabaski soit une heureuse occasion de paix non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique, dans le Moyen-Orient et dans le monde. La situation actuelle est très difficile, nous souhaitons que la paix revienne et qu'elle soit permanente. Nous sommes à la tâche, les Ivoiriens peuvent compter sur nous. Nous espérons que la situation continuera de s'améliorer ».

Il a invité ses compatriotes à préserver le climat de paix et de cohésion sociale qui règne dans le pays et a également souhaité la stabilité et la fraternité à tous les pays d'Afrique et du monde.

Au cours du sermon, l'imam Moumine Traoré a exhorté les fidèles à se conformer à la conception de la famille et de la jeunesse dans l'islam.

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Selon lui, pour réussir à vivre en famille, il faut impérativement éduquer la jeunesse. « Notre responsabilité à nous tous demeure l'éducation des jeunes, si nous voulons avoir une société digne, responsable et prospère. Il a évoqué les actions du gouvernement en faveur des familles, des enfants en difficulté et des veuves. Nous disons merci à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et, à travers elle, au Président de la République ».

L'imam Moumine Traoré a salué les nombreuses actions en faveur des jeunes : « Grâce à ces actions, l'insertion des jeunes est une réalité, aujourd'hui. Monsieur le Président, votre action en faveur des familles entre, certes, dans le cadre de votre programme de gouvernement, mais à la vérité, elle a une portée hautement spirituelle et humanitaire. A travers vous, de nombreuses femmes ont été sorties de situations précaires ».

Célébrée le 10 du mois de dhou al-hijja, dernier mois du calendrier hégirien, la Tabaski ou Aïd el-Kébir, marque la fin du pèlerinage à La Mecque (hadj) et symbolise l'acte de foi et de sacrifice du prophète Abraham. Cette fête est observée sur toute l'étendue du territoire national.