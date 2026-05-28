Cote d'Ivoire: Sirexe 2026 - Quand le football devient la vitrine de la puissance économique ivoirienne

La Côte d'Ivoire entend marquer les esprits lors de la Coupe du monde Fifa 2026. Et elle ne le fera pas uniquement par le football.

À travers un partenariat inédit entre le Salon international des ressources extractives et de l'énergie (Sirexe) et la Fédération ivoirienne de football (Fif), le pays mise sur une stratégie ambitieuse mêlant sport, diplomatie économique et rayonnement international.

Officialisée le 26 mai 2026 au siège de la Fif à Abidjan, cette alliance fait du Sirexe le « partenaire Travel and Ceremony des Éléphants de Côte d'Ivoire » pour la Coupe du monde Fifa 2026. Une initiative qui traduit la volonté de positionner durablement la Côte d'Ivoire comme une destination incontournable dans les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie.

Pour Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, cette collaboration va au-delà d'un simple sponsoring. Elle s'inscrit dans une vision globale de promotion du pays à travers ses symboles les plus forts.

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« Le meilleur ambassadeur de la Côte d'Ivoire, ce sont les Éléphants », a-t-il affirmé, saluant le retour de la sélection ivoirienne sur la scène mondiale après plusieurs années d'absence à la Coupe du monde. Selon lui, l'équipe nationale porte aujourd'hui « l'image » et « le message » de toute une nation.

Le président de la Fif a également souligné l'importance du secteur extractif dans l'économie ivoirienne. Jadis principalement agricole, la Côte d'Ivoire s'appuie désormais sur les mines, le pétrole et l'énergie comme nouveaux relais de croissance, sous l'impulsion des autorités ivoiriennes.

« Le Sirexe vient nous accompagner pour aller à la Coupe du monde », a déclaré Yacine Idriss Diallo, voyant dans cette initiative une opportunité unique de promouvoir non seulement le football ivoirien, mais aussi toute la dynamique économique du pays.

De son côté, Augustin Akou, président-directeur général de 2A Consulting, organisateur du Sirexe, a insisté sur la dimension stratégique de ce rapprochement entre deux vitrines majeures de la Côte d'Ivoire.

« Le Sirexe est l'un des événements économiques les plus importants du pays », a-t-il rappelé, qualifiant le salon de « plateforme internationale de promotion du secteur extractif et énergétique ».

Pour lui, il était impensable que le Sirexe reste en marge d'un rendez-vous mondial aussi important que la Coupe du monde Fifa 2026. « Nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous mondial. Nous ne pouvions pas manquer d'accompagner les Éléphants, qui sont les premiers ambassadeurs du pays », a-t-il expliqué.

Dans cette logique, le Sirexe entend profiter de la visibilité planétaire offerte par la compétition pour s'adresser directement aux décideurs internationaux, aux investisseurs et aux grands groupes du secteur extractif et énergétique.

Cette démarche repose sur un concept fort : « Terre des Éléphants, terre de ressources ». Un slogan qui résume la volonté de conjuguer puissance sportive et potentiel économique afin de construire une nouvelle image de la Côte d'Ivoire à l'international. « La Côte d'Ivoire, c'est la terre des Éléphants. La Côte d'Ivoire, c'est aussi la terre des ressources », a martelé Augustin Akou, convaincu que le football constitue aujourd'hui un levier exceptionnel de diplomatie économique et de soft power africain.

Prévu du 18 au 22 novembre 2026 au Parc des expositions d'Abidjan, le Sirexe 2026 ambitionne de franchir un nouveau cap après le succès de sa première édition, qui avait réuni investisseurs, institutions financières, experts et délégations ministérielles venus de plusieurs pays.

Au-delà des enjeux économiques, ce partenariat envoie un message fort : la Côte d'Ivoire veut désormais raconter son histoire autrement.

Une histoire où le sport, l'économie, l'énergie, les ressources naturelles et l'ambition nationale avancent ensemble pour renforcer le rayonnement du pays sur la scène mondiale.