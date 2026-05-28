Ethiopie: Elections législatives et régionales au pays

Les Éthiopiens se rendent aux urnes lundi prochain pour des élections législatives et régionales que le parti du Premier ministre Abiy Ahmed devrait largement remporter, malgré des années de troubles qui ont secoué l'un des pays les plus peuplés d'Afrique.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed a consolidé sa mainmise sur la politique éthiopienne. Son parti, la Prosperity Party, avait décroché 410 sièges sur 484 lors des dernières élections en 2021. Face à lui, une opposition fragmentée, affaiblie par des rivalités internes et accusant le gouvernement d'avoir arrêté ses dirigeants et multiplié les obstacles juridiques, charges que le gouvernement rejette.

Ces élections ne se tiendront pas dans toutes les régions, indique Mena Today.

Le Tigré, qui avait été le théâtre d'une guerre civile dévastatrice entre 2020 et 2022, faisant des centaines de milliers de morts, est exclu du scrutin en raison de « conditions défavorables ». Au moins huit circonscriptions de la région Amhara, où une milice armée contrôle des pans entiers du territoire depuis 2023, seront également privées de vote.

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Lauréat du prix Nobel de la paix en 2019 pour avoir mis fin aux hostilités avec l'Érythrée, Abiy Ahmed est aujourd'hui accusé par ses opposants et des organisations de défense des droits humains d'avoir inversé ses réformes initiales, en emprisonnant des journalistes et en muselant la société civile. Le gouvernement défend ses actions au nom de la sécurité nationale.

Sur le plan économique, l'Éthiopie affiche l'une des croissances les plus rapides d'Afrique, projetée à plus de 10% en 2026, un argument de campagne central pour le parti au pouvoir.

Les résultats sont attendus d'ici le 11 juin.