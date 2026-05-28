Togo: Planter, entretenir, transformer

28 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le 1er juin, c'est la Journée nationale de l'arbre au Togo, et cette année, le rendez-vous prend une dimension particulière. Le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2026 se tiendra au centre d'enfouissement technique d'Aképé.

Le 1er juin, c'est la Journée nationale de l'arbre au Togo, et cette année, le rendez-vous prend une dimension particulière. Le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2026 se tiendra au centre d'enfouissement technique d'Aképé, dans la préfecture de l'Avé, dans le cadre du programme présidentiel d'un milliard d'arbres à planter d'ici 2030.

Depuis mai 2021, le Togo a fait du reboisement une priorité nationale.

L'enjeu est existentiel : les forêts protègent les sols contre l'érosion, régulent les ressources en eau et font vivre des millions de Togolais en milieu rural. Dans un contexte de pression démographique croissante et de changement climatique visible, chaque arbre planté est un acte de résistance -- et d'espoir.

Le triptyque est connu : planter, entretenir, transformer. Transformer l'environnement, transformer l'économie, transformer l'avenir.

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