Togo: Le trafic continue

28 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Un individu en possession de deux défenses d'éléphant a été interpellé samedi dernier à Lomé, selon Chronique de la Semaine.

Une nouvelle prise qui illustre la persistance d'un trafic illicite qui, malgré les interdictions internationales, continue de prospérer en silence.

L'ivoire saisi ne provient pas du Togo. Le pays est utilisé comme plateforme de transit, un point de passage entre les zones d'abattage illégal d'Afrique centrale ou de l'Ouest et les réseaux de revendeurs internationaux. Les défenses y arrivent en fraude, passent entre les mains d'intermédiaires locaux, avant d'être acheminées vers leurs destinations finales.

Les pays d'Asie, Chine, Vietnam, Thaïlande en tête, restent les principaux marchés malgré l'interdiction commerciale internationale en vigueur depuis 1989. L'ivoire y est prisé pour la fabrication de bijoux, de statuettes. La demande reste suffisamment forte pour entretenir des réseaux criminels organisés à l'échelle mondiale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.