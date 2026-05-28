Algérie: Le président de la République échange les voeux avec son homologue turc à l'occasion de l'Aïd El-Adha

28 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Le Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République de Turquie, pays frère, M. Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de l'Aïd El-Adha, au cours duquel ils ont échangé les voeux, souhaitant davantage de stabilité, de progrès et de prospérité aux deux peuples frères, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec son frère, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays frère, au cours duquel ils ont échangé les voeux à l'occasion de l'Aïd El-Adha, souhaitant davantage de stabilité, de progrès et de prospérité aux deux peuples frères", précise le communiqué.

Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont évoqué les voies et moyens de "soutenir et de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment à la suite de la récente visite effectuée par Monsieur le président de la République en Turquie et des perspectives prometteuses qu'elle a ouvertes en vue du renforcement du partenariat stratégique et du développement d'une coopération exemplaire entre les deux pays frères".

Les deux présidents ont saisi cette occasion bénie pour adresser leurs voeux de "bonheur et de bien-être à l'ensemble de la Nation islamique", selon la même source.

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