Sénégal: Développement de l'humanité avec les technologies - L'exposition mondiale intelligente 2026 démarre à Tianjin

La ville de Tianjin, située à 120 kilomètres de la capitale chinoise Beijing, accueille l'exposition mondiale intelligente 2026. Cette rencontre est un grand rendez-vous des spécialistes de la technologie et de l'intelligence artificielle du monde entier.

Le jeudi 28 mai, l'exposition mondiale intelligente 2026 placée sous le thème « Agir intelligemment pour l'avenir » a été lancée au Centre national des congrès et des expositions de Tianjin, ville moderne et intelligente située au nord-est de la Chine. La cérémonie d'ouverture a été présidée par plusieurs leaders dont Zhang Gong, maire de Tianjin, Chen Min'Er, secrétaire du Comité municipal du Parti communiste de Tianjin, et Zhang Xiangdong, vice-maire de Chongqing.

Mukhametkaliev Bakhtiar, vice-ministre du ministère de l'Intelligence artificielle et du Développement numérique de la République du Kazakhstan, Li Xiaohong, président de l'Académie chinoise d'ingénierie, Liu Liehong, directeur de l'Administration nationale des données, ont prononcé également des discours sur le développement de l'IA dans l'accompagnement des progrès de l'homme.

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Chen Jiachang, vice-ministre des Sciences et des Technologies de la République populaire de Chine, Ke Jixin, vice-ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information, entre autres, sont allés dans le même sens.

L'événement a attiré plus de 740 entreprises et institutions, parmi lesquelles des entreprises publiques, des leaders industriels et des entreprises de technologies émergentes.

Des leaders mondiaux de l'industrie, des experts de renom et des universitaires se sont réunis à Tianjin pour débattre des sujets d'avant-garde en matière de technologies intelligentes, des nouvelles perspectives de développement industriel et des tendances émergentes, et pour favoriser un dialogue approfondi et des échanges idéologiques stimulants.

Coupe du monde de robotique

La surface d'exposition totale est de 130 000 m², la plus grande jamais enregistrée. Elle comprend un vaste espace d'exposition et six pavillons thématiques couvrant les technologies essentielles en intelligence artificielle, intelligence embarquée, véhicules connectés intelligents, économie du vol et aérospatiale commerciale, fabrication intelligente et habitat...

En plus des événements classiques tels que la coupe du monde de robotique Asie-Pacifique - Tournoi international de Tianjin et la Conférence internationale sur le sport intelligent, de nouveaux événements ont été introduits cette année, comme le concours de hackathon sur les technologies intelligentes, afin de promouvoir les applications par le biais d'événements et d'accélérer la mise en oeuvre des innovations.

L'édition 2026 se déroulera jusqu'au 31 mai 2026.