Sénégal: Départ retardé des Lions vers les États-Unis - La FSF évoque des contraintes administratives et logistiques

28 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a apporté des précisions sur les circonstances ayant entouré le départ de l'équipe nationale vers les États-Unis, à la suite d'informations « erronées » relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, l'instance dirigeante du football sénégalais explique que le décalage du vol de la délégation nationale est exclusivement lié à des contraintes administratives et logistiques.

Selon la FSF, ces difficultés concernent notamment « le retard de délivrance des licences d'exploitation du vol spécial pour le territoire américain », ainsi que « l'attente de la finalisation des visas pour certains membres de l'encadrement ».

Par souci de transparence, la Fédération a détaillé l'évolution des horaires du vol. Initialement prévu à 15h30, le départ a d'abord été reporté à 19 heures, avant d'être finalement fixé à 23 heures.

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