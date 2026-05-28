Sénégal: Tabaski à Saint-Louis - Un appel à la paix et au renforcement des liens familiaux

À l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kébir à la Grande mosquée de Saint-Louis, l'imam ratib, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, et le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, ont lancé un appel conjoint à la solidarité, à l'unité et à la préservation des valeurs familiales.

La communauté musulmane de Saint-Louis a célébré la fête de la Tabaski dans le recueillement et une forte ferveur religieuse. À la Grande mosquée, l'imam ratib Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a, dans son sermon, rappelé que cette fête dépasse le simple sacrifice du mouton pour porter un message fort autour de la famille et de la cohésion sociale.

« La Tabaski, ce n'est pas de tuer un mouton et de s'en aller. C'est plus que ça. C'est pour refonder la famille et redonner à la famille son lustre d'antan », a déclaré le guide religieux devant les fidèles.

L'imam a également invité les populations à célébrer cette fête dans la paix, la solidarité et la cohésion d'esprit, dans un contexte marqué par diverses tensions à travers le monde.

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Présent à la prière, le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué un sermon « plein de sens et d'enseignement ». Selon lui, l'accent mis sur les relations familiales, la fraternité et la résilience constitue un message essentiel pour préserver la stabilité sociale.

« Nous devons faire preuve de solidarité et éviter certaines animosités. Nous sommes tous parents et c'est dans l'unité qu'on obtient la paix et la prospérité », a soutenu le chef de l'exécutif régional.

La célébration de cette Tabaski à Saint-Louis aura ainsi été marquée par un fort appel au vivre-ensemble et au renforcement durable des valeurs de paix et de fraternité.