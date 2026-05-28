Sénégal: Tabaski à Sédhiou - L'imam Aliou Diallo appelle les autorités à la résilience face aux crises

Les populations de la commune de Sédhiou ont célébré, ce jeudi 28 mai, la fête de la Tabaski dans une ambiance de ferveur religieuse et de recueillement. Des centaines de fidèles musulmans ont pris part à la prière marquant cette importante fête du calendrier islamique.

Cette célébration intervient dans un contexte économique, politique et social jugé difficile. Profitant de son sermon, l'imam Aliou Diallo a ainsi invité les autorités à faire preuve de résilience face aux nombreuses difficultés.

Selon le guide religieux, les détenteurs du pouvoir doivent rester debout malgré les turbulences. « Les hommes qui détiennent le pouvoir sont des référents. Ils doivent tenir face aux soubresauts. C'est ainsi que le peuple pourra aussi rester debout », a-t-il déclaré.

Plusieurs autorités politiques de la commune ont pris part à la prière. L'imam Diallo a également insisté sur les valeurs de tolérance et de cohésion sociale, qu'il considère comme essentielles dans le contexte actuel.

Évoquant les premières pluies enregistrées dans la région deux jours plus tôt, le religieux a encouragé les jeunes à s'investir davantage dans l'agriculture. « Dieu n'a pas donné la pluie au hasard. Son utilité, tout le monde le sait », a-t-il souligné.