Sénégal: Ziguinchor - L'imam Alioune Sow alerte sur le mensonge et l'hypocrisie qui « fragilisent la société »

Une grande partie de la communauté musulmane de Ziguinchor a célébré la fête de Tabaski ce jeudi 28 mai. Face à des fidèles attentifs, l'imam de la mosquée de Boucotte, El Hadji Alioune Sow, en a profité pour appeler au retour des valeurs de respect, de vérité et de solidarité.

ZIGUINCHOR - Dans une atmosphère de ferveur religieuse et de recueillement, la mosquée de Boucotte, dans la ville de Ziguinchor, a accueilli ce jeudi 28 mai une foule de fidèles venus célébrer la Tabaski. Après la prière dirigée peu après 9 heures, l'imam El Hadji Alioune Sow a prononcé un sermon au ton ferme, centré sur les dérives qui, selon lui, affaiblissent progressivement la société.

Devant l'assemblée, le guide religieux a dénoncé la montée du mensonge, de la méchanceté et de la calomnie dans les relations sociales. « Nous passons trop de temps à faire du mal aux autres », a-t-il regretté, invitant les populations à cultiver davantage l'amour du prochain et la sincérité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'imam de la mosquée de Boucotte s'est également inquiété du recul des valeurs de respect envers les personnes âgées et des comportements qu'il juge contraires aux enseignements de l'islam. El Hadji Alioune Sow a aussi pointé du doigt l'hypocrisie et certaines rivalités qui gangrènent parfois même les milieux religieux.

À travers ce message direct, El Hadji Alioune Sow a rappelé que la foi musulmane repose avant tout sur « la vérité, la bienveillance et le respect mutuel ».