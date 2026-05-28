Ile Maurice: La communauté française de Maurice appelée aux urnes

Douze mille Français inscrits sur les listes consulaires à Maurice, contre 2 500 il y a une génération : le scrutin du 31 mai pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger reflète une communauté en pleine expansion. Le vote se tiendra le 31 mai au Lycée des Mascareignes, de 8 heures à 18 heures. Les Français inscrits ont également pu voter par internet jusqu'au 27 mai, à midi, heure de Paris. Trois modalités sont disponibles : vote en ligne, vote à l'urne et vote par procuration via maprocuration.gouv.fr.

La liste Près de vous conduite par Xavier Dubourg de La Tour mise sur l'expérience pour conserver ses sièges. En lice pour un troisième mandat, il revendique 11 ans d'exercice continu de la fonction - un premier mandat de six ans et un second de cinq ans. Il est épaulé par Parveen Mactoom, numéro no 2 de liste et conseillère sortante (2021-2026), professionnelle du secteur de l'aviation et engagée dans plusieurs associations au service de la communauté française.

La liste, soutenue par l'Alliance solidaire des Français de l'étranger (ASFE), compte sept candidats aux profils variés : cadres du secteur privé, militants associatifs et binationaux franco-mauriciens. Xavier Dubourg de La Tour insiste sur la dimension de proximité du mandat : accompagnement administratif, soutien aux compatriotes en difficulté, défense des établissements scolaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) face aux contraintes budgétaires. «Notre liste est la seule qui a l'expérience en ce domaine», affirme le conseiller sortant, qui brigue ce troisième mandat dans une circonscription couvrant Maurice, Rodrigues et les Seychelles.

Christian Bernard de Demain Maurice mise sur l'humain et l'écologie

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Outsider assumé face aux listes sortantes, Christian Bernard conduit la liste Demain Maurice - gauche, écologie et solidarité - avec un projet ancré à gauche et un slogan sans ambiguïté, «L'humain et la planète d'abord».

Titulaire d'une licence en droit et président de l'école de football du Champ-de-Mars, Christian Bernard est le visage de la liste Demain Maurice. Actif à Maurice et engagé dans les échanges avec La Réunion, il est entouré de six colistiers. Son programme s'articule autour de cinq axes : une vision commune pour les îles de la région, l'éducation comme socle de l'égalité, un bouclier social et de santé, l'urgence écologique et la protection animale, ainsi que la démocratie et le rayonnement culturel.

Sur l'éducation, la liste propose un plafonnement des frais de scolarité dans les établissements du réseau AEFE et une réforme des bourses pour mieux prendre en compte les classes moyennes. Sur le volet social, elle défend la création d'un fonds de solidarité consulaire et le maintien de services consulaires physiques, face à ce qu'elle considère comme un recours excessif au tout-numérique.

L'engagement écologique occupe une place centrale dans le projet : protection des lagons et des récifs coralliens, soutien aux mobilités durables, réduction de l'empreinte carbone des institutions françaises à Maurice. La liste revendique une position d'outsider et entend mobiliser les abstentionnistes - la participation aux élections consulaires dépasse rarement 15 % - en proposant, selon ses propres termes, «un souffle nouveau» face aux listes disposant d'un ancrage institutionnel plus ancien.