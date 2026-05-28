Ile Maurice: Olivier Bancoult à Londres pour cinq jours de négociations

Une délégation menée par Olivier Bancoult, leader du Groupe Réfugiés Chagos (GRC), se trouve déjà à Londres aujourd'hui après avoir pris l'avion hier pour le Royaume Uni afin de participer à une série de discussions avec des parlementaires britanniques sur la question du retour des Chagossiens sur leur terre natale. Le déplacement, qui s'étendra sur cinq jours, comprend Olivier Bancoult et cinq autres Chagossiens natifs.

Plusieurs rencontres sont prévues avec différentes parties prenantes ainsi qu'avec des parlementaires britanniques issus de divers courants politiques. À travers cette mission, les représentants chagossiens souhaitent remettre au centre des débats la question du droit fondamental au retour dans l'archipel des Chagos. «Nous voulons exprimer notre droit fondamental, le droit de vivre sur notre terre, le droit de corriger cette injustice qui a été faite envers nous. Pour nous, c'est cela le plus important», a déclaré Olivier Bancoult avant son départ.

Cette initiative a été favorablement accueillie par la partie britannique, qui y voit une occasion de refléter la diversité des opinions au sein de la communauté chagossienne. La délégation prévoit notamment de rencontrer des parlementaires conservateurs et des représentants des libérauxdémocrates afin d'exposer sa position et de plaider en faveur de l'accord conclu entre Maurice et le Royaume-Uni sur les Chagos.

Dans un entretien accordé à l'express le 28 avril dernier, Olivier Bancoult avait déjà expliqué les motivations derrière cette démarche. Il affirmait alors que cette initiative émanait directement des Chagossiens eux-mêmes, dans un contexte marqué, selon lui, par plusieurs «malentendus» autour du dossier. «Il y a une personne qui s'est autoproclamée first minister et fait comme si les îles Chagos sont sa propriété, alors qu'on sait très bien qu'il y a un jugement de la Cour internationale de justice soutenu par une résolution de 116 pays qui démontre que la souveraineté appartient à l'île Maurice», avait-il soutenu.

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Le président du GRC avait également insisté sur le soutien de son mouvement à l'accord signé par le gouvernement britannique, estimant qu'il représente une solution concrète pour les Chagossiens ayant connu l'exil et les souffrances liées à leur déplacement forcé.