Ile Maurice: Le député Raviraj Beechook dépose une «precautionary measure»

Le député de la circonscription n° 9 (Flacq-Bon-Accueil), Raviraj Beechook, a deposé une precautionary measure pour harcèlement à la police à la suite d'appels téléphoniques qu'il aurait reçus le dimanche 24 mai.

Selon sa déposition, faite en présence de son avocat, Me Damree, l'élu résidant à Lalmatie a reçu dans un premier temps six appels manqués via WhatsApp. À 8 h 55, il a finalement décroché et s'est retrouvé au bout du fil avec un individu se présentant uniquement sous son prénom, qui l'a aussitôt interpellé sur un ton agressif.

L'individu lui aurait également indiqué qu'il se trouvait à l'étranger et qu'il rentrerait à Maurice le lendemain, le 25 mai. Le député a mis fin à la communication.

Quelques minutes plus tard, à 9 h 08, le même individu a rappelé le député directement sur son numéro personnel et a de nouveau adopté une attitude hostile, abordant des sujets liés à la vie familiale, professionnelle et personnelle de Raviraj Beechook, toujours sur un ton élevé et menaçant.

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Le parlementaire précise ne pas connaître personnellement cet individu. C'est donc par mesure de précaution et pour garder une trace officielle des faits qu'il a choisi de formaliser les choses, tout en réservant la divulgation du contenu des conversations pour une éventuelle procédure judiciaire future.

Contacté par notre rédaction, le député Raviraj Beechook n'a pas donné suite à nos sollicitations.