Congo-Brazzaville: Fnuap - Le Dr Sennen Hounton encourage le gouvernement à investir dans le capital humain

Le directeur régional du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, le Dr Sennen Hounton, qui a échangé le 27 mai avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Alfred Opimbat, a félicité le gouvernement congolais pour les investissements majeurs dans le capital humain et dans l'acquisition des données pour le développement.

Séjournant au Congo dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), le Dr Sennen Hounton a salué l'état de la coopération avec le gouvernement de ce pays qu'il estime excellent. « Vous n'êtes pas sans savoir que, très récemment, nous avons conduit l'un des recensements les plus modernes sur la population et l'habitat, qui permette de pouvoir planifier le développement », a dit le directeur régional du Fnuap pour l'Afrique de l'Ouest et du centre.

Les deux personnalités ont, en effet, Au cours de leur tête-à-tête, Léon Alfred Opimbat et Sennen Hounton ont évoqué la nécessité d'améliorer la coopération entre le Congo et le Fnuap, avec un accent particulier sur des questions de financement en faveur des jeunes et de la réduction de la mortalité maternelle, afin que les femmes ne puissent plus mourir en allant donner la vie. Sans oublier l'élimination des violences faites aux femmes. « J'ai pu partager avec le premier vice-président et son équipe ma visite que j'ai eue à effectuer à Kinkala, où j'ai pu observer avec mes yeux l'état de la coopération, qui se traduit par des maternités qui marchent bien, très équipées, avec des sages-femmes. Nous avons pu observer aussi un centre de prise en charge des survivants de violences faites aux femmes à l'intérieur de l'hôpital. J'ai pu aussi voir vraiment l'unité qui s'occupe de la réinsertion socio-économique des femmes, notamment le centre de la famille des jeunes filles », s'est réjoui le Dr Sennen Hounton.

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Il a informé, par ailleurs, l'Assemblée nationale du protocole d'accord signé avec la BAB en marge des Assemblées annuelles de Brazzaville sur la création d'un instrument qui permettrait aux États de lever un peu plus de capitaux pour pouvoir dresser les questions de santé de la reproduction. Interrogé sur ce que le Fnuap attend de l'Assemblée nationale, il a indiqué que le Dr Léon Alfred Opimbat a été réceptif, tout en rassurant la délégation de cette agence onusienne pour consolider davantage cette collaboration d'autant plus qu'il y a encore beaucoup à faire.

« L'Assemblée nationale, dans son rôle dans tous les Etats, est essentiellement de contrôler de l'action gouvernementale, mais aussi les arbitrages budgétaires. Donc, nous avons fait un plaidoyer pour qu'un oeil regardant soit fait dans les questions de santé en général, plus particulièrement de santé sexuelle pour que nous ayons un peu plus de sages-femmes recrutées, pas seulement recrutées, mais distribuées comme il le faut à l'intérieur du pays, motivées pour pouvoir jouer leur rôle de s'assurer que les femmes ne meurent pas en donnant la vie, que les grossesses restent un choix et non un hasard, et qu'il n'y ait pas de violences faites aux femmes », a poursuivi le Dr Sennen Hounton.