Congo-Brazzaville: 62e mois de l'amitié - L'Acap s'ouvre à la jeunesse

Le secrétaire général de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap), Augustin Ndoudi, a exhorté, le 27 mai à Brazzaville lors de l'ouverture du 62e mois de l'amitié, les Congolais et les communautés étrangères résidant au Congo en général, et particulièrement la jeunesse, à s'approprier de cet outil pour une adhésion spéciale.

Le 62e mois de l'amitié dont les activités ont été lancées au siège de la mairie de Bacongo, le deuxième arrondissement de Brazzaville, va se clôturer le 19 juin prochain. Au programme, des causeries-débats dans quelques arrondissements de la capitale. Selon le secrétaire général de l'Acap, ce 62e anniversaire du mois de l'amitié est une occasion pour les jeunes de se rendre au siège de cette association afin de cheminer ensemble.

« Ce 27 mai est l'une des dates mémorables pour l'Acap qui célèbre le 62e mois de l'amitié qui doit marquer une nouvelle ère comme le stipule son thème "Connaître l'Acap pour constituer l'Acap de demain". De la formation de l'homme par l'octroi des bourses d'études par nos pays amis, l'Acap mise sur le développement agricole afin de lutter contre la pauvreté. Elle est toujours convaincue que sans la paix, il n'y a guère de développement harmonieux », a indiqué Augustin Ndoudi.

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D'après lui, les gouvernants et la société civile ont l'impérieux devoir de favoriser les conditions d'assurer à la population sa sécurité et celle de ses biens ; la sécurité sanitaire, alimentaire, ainsi que l'éducation. « L'Acap aménage son train d'existence sur l'émancipation des peuples. Depuis les temps modernes, elle explique les raisons qui l'ont conduite à assurer son rayonnement en mettant en exergue sa vocation d'amitié, de solidarité entre les peuples du monde et de la promotion d'entraide économique, sociale et culturelle.

Le mois de l'amitié a toujours donné à l'Acap la flamme de l'amitié des peuples pour plus de paix dans un monde plus solidaire », a-t-il souligné. Il a adressé ses remerciements aux représentations diplomatiques accréditées au Congo qui ont toujours soutenu ou appuyé l'action de l'Acap, dans le cadre de la diplomatie populaire, pendant la célébration du mois de l'amitié.

Une association d'utilité publique, utile dans le monde

Le chef de cabinet de l'administrateur maire de Bacongo, Fortuné Armand Kando, s'est dit honoré d'avoir abrité cette célébration qui rehausse l'image de cet arrondissement qui se veut être une terre d'accueil, d'amour, de paix et de fraternité entre les peuples du monde. Bacongo, a-t-il assuré, abrite une forte colonie étrangère qui y vit dans la paix des coeurs et la tranquillité des esprits aux côtés des autochtones.

« Notre pays, la République du Congo, a toujours oeuvré dès son accession à la souveraineté nationale au renforcement de l'unité de tous les peuples du monde... Dans notre monde déchiré par les crises de tous ordres, l'amitié reste une valeur à cultiver pour assurer la survie de l'humanité. C'est pourquoi, nous saluons ici l'oeuvre de l'Acap qui s'est engagée depuis sa création en 1964 dans ce noble combat d'assurer le renforcement des liens d'amitié entre les peuples du monde », a-t-il souligné, souhaitant bonne continuation à l'Acap.

L'édition 2026 du mois de l'amitié est la première à être célébrée sans le président fondateur de l'Acap, Vital Balla, décédé le 24 août 2025 à Brazzaville à l'âge de 89 ans. Créée en 1964, l'Acap est apolitique et à but non lucratif. Sa mission primordiale est de diffuser, à travers le monde, les principes et les règles de la diplomatie populaire. Elle s'est vu attribuer le statut de « Messager de paix des Nations unies» en 1986, année internationale de la paix, avant de devenir par la suite membre de l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques et de l'Organisation des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

Notons que la cérémonie de lancement des activités du mois de l'amitié a été marquée par une causerie-débat animée par Albert Bobeka sur le thème « Acap, une association d'utilité publique, utile dans le monde ». Il a rappelé, entre autres, que « Dans son parcours, l'Acap a eu à montrer les heurts et malheurs de la décolonisation en présentant ses domaines de compétences afin d'en justifier son existence, sa visibilité, son intérêt et son utilité dans le cercle des associations soeurs dont elle poursuit les mêmes objectifs et partage les mêmes idéaux ».