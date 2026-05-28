Tunisie: Choeur des Chants Grecs de Tunis - Concert caritatif à l'Espace Mad'art le 2 juin

Le Choeur de Chants Grecs de Tunis, sous la direction du Maestro Zied Ben Amor, chantera son nouveau répertoire, le 2 juin à 19h pour l'Association Diar El Amal à l'Espace Mad'art. La première partie sera assurée par Yaensen qui présentera ses dernières créations.

Toutes les recettes seront reversées à l'Association Diar ElAmal qui s'occupe de bébés et d'enfants orphelins, souligne le Choeur.

Cet ensemble culturel réunit des passionnés de musique grecque, qu'ils soient Tunisiens ou membres de la communauté grecque en Tunisie autour de la richesse du répertoire hellénique. Le Choeur de Chants Grecs de Tunis interprète des chants grecs traditionnels, populaires et modernes à travers des spectacles mettant en lumière de la culture grecque à Tunis.

Son répertoire est riche et varié alliant les musiques traditionnelles des îles et du continent, et chants populaires modernes dont ceux de Theodorakis et Hadjidakis.