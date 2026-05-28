Tunisie: Oman - La Tunisian Foreign Bank veut séduire les investisseurs omanais

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Une délégation de la Tunisian Foreign Bank (TFBank) a effectué une mission de prospection à Mascate, au Sultanat d'Oman, du 14 au 18 mai 2026. L'objectif principal de ce déplacement était de promouvoir les solutions financières et les facilités de crédit de l'institution auprès de la communauté tunisienne résidant dans le pays.

Organisée par l'Ambassade de Tunisie, une réunion de réseautage a rassemblé la délégation bancaire, des investisseurs tunisiens et omanais, ainsi que des représentants du secteur bancaire local. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique et le développement des investissements bilatéraux entre les deux nations.

En coordination avec le Club social de la communauté tunisienne et l'École tunisienne de Mascate, la délégation a également tenu une conférence au centre commercial Muzn pour détailler ses offres spécifiques. Enfin, une rencontre directe au siège du Club social a permis à la banque de recueillir les demandes et les suggestions de la diaspora afin de les étudier.

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