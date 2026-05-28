Afrique: Malek Belloumi porte les couleurs de la Tunisie à la finale régionale de la JCI à Abidjan

La Tunisienne Malek Belloumi s'est qualifiée pour la finale du concours international de prise de parole organisé dans le cadre de la conférence 2026 de la JCI Afrique et Moyen-Orient (JCI Africa and The Middle East Conference), qui se tient actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La représentante tunisienne figure parmi les trois finalistes de cette prestigieuse compétition régionale, aux côtés de Théophile Ange Guillavogui de Guinée et de Fattoumata Konaté du Mali, après plusieurs prestations ayant retenu l'attention du jury et du public.

Dans une publication officielle, les organisateurs ont salué "des discours puissants, une présence confiante et des interventions qui ont captivé toute la salle", estimant qu'Abidjan "assiste à l'émergence des futurs leaders de la région en temps réel".

Cette qualification vient couronner un parcours progressif construit à travers plusieurs étapes de sélection en Tunisie. Dans une déclaration accordée à La Presse de Tunisie, Malek Belloumi a indiqué avoir franchi les différentes phases de la compétition, depuis le niveau régional au sein de l"'Area A" en Tunisie jusqu'à la finale nationale regroupant les candidats qualifiés de l'ensemble du pays, avant d'être désignée représentante officielle de la Tunisie pour la région Afrique et Moyen-Orient.

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"C'est un honneur pour moi de représenter la Tunisie dans cette compétition de prise de parole organisée à Abidjan", a-t-elle affirmé, soulignant que cette expérience constitue "bien plus qu'une simple compétition", mais "la continuité d'un parcours fondé sur le mérite, la discipline, le développement personnel et la conviction du pouvoir des mots dans l'inspiration et le changement".

Elle a en outre déclaré porter "la voix de la Tunisie avec fierté, engagement et responsabilité" aux côtés des meilleurs orateurs venus de différents pays africains et du Moyen-Orient.

Étudiante à IT Business School, Malek Belloumi a également bénéficié du soutien de son établissement, qui a contribué à faciliter et à soutenir son déplacement à Abidjan, témoignant ainsi de son engagement à encourager les jeunes talents tunisiens dans leur parcours et leur rayonnement à l'international.

La présence de la candidate tunisienne dans le trio final met en lumière le dynamisme de la jeunesse tunisienne au sein de la Jeune Chambre Internationale (JCI), notamment dans les domaines du leadership, de la communication et de la prise de parole en public.

Pour rappel, la conférence JCI Afrique et Moyen-Orient constitue l'un des principaux rendez-vous régionaux de l'organisation, réunissant chaque année des centaines de jeunes leaders, entrepreneurs et acteurs de la société civile autour de thématiques liées au leadership, à l'engagement citoyen et au développement des compétences.

À travers ce parcours remarquable, Malek Belloumi illustre une nouvelle fois la capacité des compétences tunisiennes à se distinguer sur la scène régionale et internationale, notamment dans les domaines de la communication, du leadership et de l'innovation humaine.