Tunisie: ES Zarzis - EST - coup d'envoi de la vente des billets pour la Finale de la Coupe de Tunisie

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, ce jeudi 28 mai 2026, le lancement officiel de la vente des billets de la finale de la Coupe de Tunisie, qui opposera l'Espérance Sportive de Zarzis à l'Espérance Sportive de Tunis au stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès.

Dans un communiqué publié à cette occasion, la FTF a précisé les modalités de commercialisation des billets afin de garantir une meilleure organisation et de faciliter l'accès des supporters des deux clubs aux différentes catégories de places.

Pour les supporters de l'Espérance Sportive de Tunis, l'ensemble des billets sera commercialisé exclusivement en ligne via la plateforme numérique dédiée :

https://ijaapp.web.app/link/RDdTs

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Du côté des supporters de l'Espérance Sportive de Zarzis, les billets réservés au virage seront également disponibles en ligne à travers le même lien :

https://ijaapp.web.app/link/RDdTs

La Fédération a indiqué que la vente électronique débutera à partir de midi ce jeudi 28 mai 2026.

Concernant les autres tribunes destinées aux supporters zarzissiens, les billets seront mis en vente à partir de vendredi à 10h00 dans les points de vente habituels de la ville de Zarzis.

La grille tarifaire arrêtée par la Fédération tunisienne de football est la suivante :

Virage : 15 dinars

Pelouse : 25 dinars

Enceinte supérieure : 35 dinars

Enceinte inférieure : 50 dinars

Cette finale, qui mettra aux prises deux formations ambitieuses, devrait attirer une importante affluence au stade olympique de Radès, aussi bien du côté des supporters zarzissiens que des fidèles de l'Espérance Sportive de Tunis, dans une ambiance qui s'annonce particulièrement animée pour l'un des rendez-vous majeurs de la saison footballistique tunisienne.