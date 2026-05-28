Tunisie: ARP - Audition de la CONECT sur le nouveau code des changes

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La commission des finances et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple(ARP) tiendra, lundi 1er juin 2026, une séance d'audition des représentants de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), à la demande de la commission, et ce, dans le cadre de ses rencontres avec les partenaires économiques et les organisations professionnelles.

Cette séance, qui débutera à 14h30mn, sera consacrée à l'examen et à l'échange de vues sur la proposition de loi relative à la promulgation du nouveau code des changes (enregistrée sous le numéro 115/2025).

Il est prévu que la délégation de la confédération présentera la vision de l'organisation ainsi que ses propositions techniques et d'amendement concernant ce projet, visant à moderniser le système législatif des changes en Tunisie, à faciliter les transactions financières internationales des entreprises économiques et à soutenir le climat d'investissement et d'exportation.

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