Tunisie: Télécoms - Le secteur franchit pour la première fois le milliard de dinars

Le secteur des télécommunications en Tunisie a franchi, pour la première fois de son histoire, le seuil du milliard de dinars de chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2026, selon les données publiées par l'Instance nationale des télécommunications.

Le chiffre d'affaires global s'est établi à 1 024,9 millions de dinars, confirmant une croissance soutenue du secteur, après 962,3 millions de dinars au premier trimestre 2025 et 952,6 millions de dinars en 2024 sur la même période.

Cette progression reflète la transformation numérique accélérée de l'économie tunisienne, portée notamment par la montée en puissance des services à très haut débit, l'essor de la 5G et la généralisation des usages intensifs de données.

L'un des faits marquants du trimestre reste la performance de la technologie 5G, commercialisée depuis février 2025. Elle a contribué à l'essor rapide de l'internet fixe sans fil (FWA), dont le nombre d'abonnés est passé de 9 425 en février 2025 à 25 861 fin mars 2025, avant de bondir à 277 616 abonnés au premier trimestre 2026.

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Cette dynamique s'est accompagnée d'une explosion du trafic de données, qui a été multiplié par plus de 30, passant de 8 pétaoctets au T1 2025 à 256 pétaoctets au T1 2026.

Internet mobile et fixe : des revenus en hausse

Les revenus des services internet poursuivent leur progression. L'internet fixe a généré 361 millions de dinars au premier trimestre 2026, soit une hausse de 10 % par rapport à 2025. L'internet mobile a, de son côté, atteint 339 millions de dinars, en progression de 8 %.

Sur le marché global des opérateurs télécoms, Tunisie Telecom conserve la première place avec 362 millions de dinars (+9 %), suivie de Ooredoo Tunisie avec 356,2 millions de dinars (+8 %), tandis que Orange Tunisie enregistre 209,3 millions de dinars (+4 %).

Les revenus issus des données mobiles ont atteint 295,9 millions de dinars, contre 264,2 millions un an plus tôt, soit une hausse de 12 %.

Cette croissance est principalement tirée par les offres à forte capacité (≥ 25 Go), dont les revenus ont progressé de 20 %, pour atteindre 159,6 millions de dinars.

En parallèle, la consommation globale de données mobiles a fortement augmenté, passant de 281 pétaoctets au T1 2025 à 354 pétaoctets au T1 2026, dont 318 pétaoctets générés par les smartphones.

Recomposition du marché de l'internet fixe

Le marché de l'internet fixe connaît une transformation structurelle marquée par la montée du très haut débit. Le nombre total d'abonnements a atteint 2,014 millions au premier trimestre 2026, contre 1,853 million un an auparavant.

La fibre optique enregistre la plus forte progression, avec 222 000 abonnés contre 112 000 en 2025, accompagnée d'une hausse de la consommation à 397 pétaoctets contre 189 pétaoctets.

Les lignes VDSL restent dominantes en volume de données avec 587 pétaoctets et 479 000 abonnés, tandis que les lignes ADSL poursuivent leur recul, passant de 639 000 à 461 000 abonnements, avec une baisse du trafic de 518 à 399 pétaoctets.

Le secteur télécom tunisien confirme ainsi une accélération structurelle portée par la data, la généralisation du très haut débit et la montée des usages numériques, consolidant son rôle stratégique dans la transformation digitale de l'économie nationale.