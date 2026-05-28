Tunisie: Hajj 2026 - Les pèlerins débutent les jours du « Tachriq » à Mina

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Les pèlerins de la Maison Sacrée de Dieu ont entamé ce jeudi 11 Dhul-Hijjah le premier des trois jours du Tachriq, une étape clé du pèlerinage annuel. Connue traditionnellement sous le nom de « Jour de al-Qarr » ou jour de la stabilisation, cette journée marque le moment où les fidèles s'installent durablement dans la vallée de Mina après avoir achevé le Tawaf al-Ifadah et la majorité des rites du jour du sacrifice. Ils consacrent désormais leur temps aux invocations, à la nuitée à Mina et au rituel symbolique de la lapidation des stèles.

Le site sacré de Mina enregistre une forte affluence de pèlerins qui convergent vers le complexe des Jamerat pour y lancer des cailloux sur les trois piliers, en commençant par la petite stèle, puis la médiane, pour finir par la grande stèle d'Aqaba.

Pour faire face à cette concentration massive, les autorités saoudiennes ont déployé d'importants moyens humains et technologiques à travers des plans opérationnels intégrés. Ces dispositifs englobent la gestion des transports, les soins de santé, l'orientation des fidèles, ainsi que des systèmes de climatisation et d'approvisionnement en eau, le tout encadré par des mesures de sécurité et d'organisation strictes.

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Durant ce Jour de al-Qarr, les pèlerins multiplient les louanges, les prières et les invocations rituelles, ces journées du Tachriq étant considérées spirituellement parmi les moments les plus propices au recueillement et à l'obéissance divine.

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