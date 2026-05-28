Tunisie: Baccalauréat 2026 - Ouverture de la consultation des notes du contrôle continu

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a annoncé, jeudi, l'ouverture de la consultation des notes et des codes du contrôle continu au profit des élèves des classes terminales des lycées publics et privés, candidats à la session 2026 de l'examen du baccalauréat, et ce, du 4 au 9 juin 2026.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que les élèves concernés peuvent accéder à leurs données personnelles via le site électronique du ministère à l'adresse suivante : www.edunet.tn, pour consulter leurs notes de contrôle continu.

Et de préciser que les données publiées comprennent particulièrement la moyenne annuelle, la moyenne finale en éducation physique, ainsi que la moyenne finale des travaux pratiques pour la matière technologie.

Le ministère de l'Éducation a appelé l'ensemble des candidats à vérifier l'exactitude des données publiées, soulignant qu'en cas d'erreur, l'élève peut imprimer une demande de réclamation depuis le site électronique et la déposer auprès de la direction du lycée, pour les élèves des lycées publics que privés.

Le ministère a également rappelé que la date limite pour le dépôt des demandes de réclamation a été fixée au 9 juin 2026.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.