Angola: Le Conseil de gouvernance locale analyse la situation socio-économique des provinces

Mbanza Kongo — Le Conseil de gouvernance locale se réunit ce jeudi au Palais provincial du Zaïre, sous la Présidence de la République, João Lourenço, afin d'analyser la situation socio-économique des 21 provinces de l'Angola.

La réunion examine le projet de résumé du procès-verbal de la 1re séance ordinaire du Conseil de gouvernance locale, qui s'est tenue le 9 août 2025, ainsi que le degré de mise en oeuvre des recommandations de la session précédente.

Les membres du Conseil analysent également le rapport d'exécution du Programme d'investissement public pour le premier trimestre 2026 (PIP 2026), présenté par le ministère de la Planification.

Le ministère de l'Éducation présente le rapport d'exécution du Programme national d'alimentation scolaire (PNAE), tandis que le ministère des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement aborde le Programme de construction de ponts métalliques.

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Au cours de cette session, des informations sont également fournies sur le Plan stratégique pour la délivrance universelle de cartes d'identité, présenté par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sur l'épidémie de choléra dans le pays, par le ministre de la Santé, et sur les mesures de promotion du tourisme, par le ministre du Tourisme.

L'organe collégial assistant le chef de l'État examine les questions relatives à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre des politiques de gouvernance de l'administration d'État au niveau local.

Cette réunion rassemble les gouverneurs de province et les membres du pouvoir exécutif liés aux secteurs directement impliqués dans l'administration locale, afin d'évaluer le fonctionnement des services publics, la mise en oeuvre des programmes gouvernementaux et le développement des provinces.

Parmi les responsabilités du Conseil de gouvernance locale figurent l'examen des propositions budgétaires des gouvernements provinciaux, le suivi de l'exécution des plans provinciaux annuels, la mise en oeuvre des projets stratégiques locaux et l'évaluation des politiques de lutte contre les asymétries régionales.

Cette réunion se tient dans le cadre de la visite de travail de 48 heures que le Président de la République effectue dans la province de Zaïre.

Mercredi, João Lourenço a visité les chantiers du futur aéroport international Mbanza Kongo « Nimi a Lukeni » et de l'hôpital général de Zaïre, infrastructures considérées comme stratégiques pour le développement socio-économique de la région.