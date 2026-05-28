Angola: Les habitants d'Andulo éclaircis sur le rôle du Bureau du Médiateur de Justice

Andulo — Les habitants d'Andulo, dans la province de Bié, ont été informés ce mercredi du rôle du Bureau du Médiateur de Justice, dans la garantie des droits, libertés et garanties des citoyens par la justice et la légalité de l'administration publique.

L'événement, qui s'est déroulé au Centre culturel Kaundy, était présidé par la déléguée de ce bureau à Bié, Conceição Bah João.

À cette occasion, Conceição Bah João a invité tous les habitants à saisir son bureau dès qu'ils estiment leurs droits menacés, car il constitue le principal médiateur des conflits et défend les intérêts légitimes des citoyens.

Elle a précisé que le bureau du Médiateur de Justice a également pour mission d'examiner et d'analyser les plaintes relatives aux illégalités commises par les autorités publiques, conformément aux principes de la Constitution de la République d'Angola (CRA), dans le but de construire un État de droit plus démocratique.

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Le procureur d'Andulo, Sócrates de Jesus, a déclaré que, bien que le bureau du Médiateur ne remplace pas les tribunaux, il agit rapidement et de manière accessible pour prévenir les injustices, corriger les abus de pouvoir et garantir un service public plus efficace.

Laurinda Matos, enseignante présente à l'événement et interrogée par l'ANGOP, a indiqué savoir que le Bureau du Médiateur sert de lien entre les citoyens et l'État et pourrait donc être plus attentif aux cas d'injustice, notamment ceux impliquant les employeurs.

Antonio Henriques, étudiant, a encouragé tous les employés du secteur public et privé à s'adresser à l'institution en cas de besoin, la procédure étant gratuite.

Des magistrats, des membres du parquet, des conseillers municipaux, des avocats, des représentants du clergé, des autorités traditionnelles, des membres de partis politiques et des représentants de la société civile ont assisté à la rencontre.

Lors d'une visite de travail d'une journée dans la municipalité d'Andulo, la déléguée du bureau du médiateur de Justice a pu observer le fonctionnement de l'administration municipale, de l'hôpital municipal et de l'école primaire n° 42.